„Chtěli bychom opravdu zdůraznit, že lidé do našeho stanu mohou k odběru přijet pouze na doporučení epidemiologů nebo svých praktických lékařů. Vzorek na testy neodebereme nikomu, kdo toto doporučení nebude mít,“ zdůraznila Monika Dlesková, vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která odběry koordinuje.

Odběrový stan je umístěný na parkovišti a je průjezdný. Zdravotní sestry provádějí pacientům výtěr z nosu a krku přímo přes okénko jejich auta. Nové odběrové místo má odlehčit posádkám sanitek v terénu, které už během dvou týdnů v domácnostech odebraly bezmála 650 vzorků.

„Už čtrnáct dnů nasazujeme do terénu zdravotní sestry, které jezdí odebírat vzorky u lidí s podezřením na nákazu koronavirem přímo do domácností. Z každé z našich čtyř nemocnic jezdí vždy jedna sestra a má na starosti celý okres. Dopravu sanitkami zajišťuje zdravotnická záchranná služba. Seznamy pacientů, u kterých je odběr nutné udělat, poskytuje krajská hygienická stanice. Jezdí se každý den od sedmi do devatenácti hodin sedm dní v týdnu,“ popsal princip fungování odběrů v terénu Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Odběry v terénu

Tento typ odběrů odstartoval ve Zlínském kraji v sobotu 7. března (kdy se obyvatelé kraje vraceli z jarních prázdnin, které v řadě případů trávili na horách v Itálii - pozn. red.).

„Cílem bylo, aby tito lidé nezamířili do nemocnic, kde by mohli být rizikem pro zdravotníky i další pacienty. Zatímco první den jsme v terénu udělali dvanáct odběrů, postupně se jejich počet vyšplhal na sedmdesát až devadesát denně. Proto jsme také zřídili dočasné odběrové místo ve zlínské nemocnici, abychom sanitkám v terénu odlehčili,“ uvedl Radomír Maráček.

Sestry v odběrových sanitkách provedly do 19. března celkem 638 odběrů v domácnostech po celém Zlínském kraji. K nově zřízenému odběrovému stanu během středy, přijelo 25 pacientů. Ve čtvrtek už to bylo 65 pacientů.