52. ročník Barum Czech Rally Zlín doslova klepe na dveře. Letos se pojede o týden dříve, než je obvyklé – od pátku 18. srpna do neděle 20. srpna. Barumku každoročně sledují ve Zlínském kraji desetitisíce fanoušků, což zařazuje zlínskou rally do pozice jednoho z nejnavštěvovanějších sportovních podniků na území České republiky.

„Trať celého závodu měří 760 kilometrů a jako každoročně jej otevře páteční městská rychlostní zkouška v centru Zlína,“ sdělil na úvod ředitel závodu Jan Regner.

52. Barum Czech Rally Zlín

Kdy: pátek 18. srpna až neděle 20. srpna

Kde: Zlínský kraj

Letošní Barumka obsahuje 13 rychlostních zkoušek v celkové délce 200,43 km na sedmi úsecích s asfaltovým povrchem. Nejdelším a nejnáročnějším rychlostním testem v itineráři letošního závodu bude v první etapě rychlostní zkouška s názvem Troják, která měří celkem 25,64 km.

Jak už Jan Regner dříve prozradil, závodníci i fanoušci se mohou letos těšit na více než šedesát procent nových tratí.

„Páteční shakedown se pojede na úseku Maják - z Malenovic okolo hradu na začátek lesa. Úvodní městská zkouška bude stejná jako loni,“ pustil se do představování úseků závodu Regner.

Slavnostní start se pak uskuteční od 16 hodin na náměstí před zlínskou radnicí, samotná rally odstartuje večerní diváckou Super RZ v ulicích Zlína. První vůz se objeví na trati úderem 21. hodiny, poté posádky odevzdají soutěžní vozy do uzavřeného parkoviště pod Obchodním domem ve Zlíně.

První etapa startuje ze stejného místa v sobotu 19. srpna v 8 hodin, po patnáctiminutovém ranním servisu čeká na startovní pole porce tři rychlostních zkoušek v pořadí Slušovice (délka 12,73 km), Kateřinice (10,86 km) a Troják (25,64 km), které absolvují dvakrát a budou rozdělené půlhodinovým odpoledním servisem.

„Sobotní den zahájíme rychlostkou Slušovice, následovat budou Kateřinice, kde oprášíme místa téměř třicet let stará. Třetím a nejdelším úsekem bude erzeta Troják se začátkem v Rajnochovicích. Pokud bude počasí stejné jako loni, zažijí zde všichni hodně zábavy na tom správném barumáckém asfaltu,“ pousmál se ředitel závodu.

Druhá etapa proběhne v neděli 20. srpna a startuje pod zlínským Velkým kinem v 6:40 hodin. Posádky zamíří k rannímu servisu do Otrokovic a poté najdeme v itineráři soutěže rychlostní zkoušky s názvy Semetín (délka 11,51 km), legendární úsek Pindula (18,00 km) a Halenkovice (16,69 km).

Jako závěrečná Power Stage se pojede erzeta Halenkovice v blízkosti servisní zóny, která bude opět umístěna na zkušební dráze společnosti Continental Barum v Otrokovicích.

„Připravili jsme obtížné rychlostní zkoušky, které prověří připravenost posádek a vozů. V itineráři najdeme i dva měřené úseky Kateřinice a Pindula, když části těchto erzet se jely naposledy v roce 1994. Soutěži určitě nebude scházet náboj a obtížný charakter jednotlivých rychlostních zkoušek. Letošní konkurence v evropském šampionátu slibuje velmi kvalitní jezdecké obsazení. Diváci se mají opět na co těšit,“ uvedl Jan Regner.

V cíli soutěže se objeví první vůz před zlínskou radnicí v 17:40, na stejném místě proběhne i vyhlášení a udělení cen.

Do Zlína přijede elitní pole evropského šampionátu

Seznam přihlášených posádek na letošní ročník Barumky byl odtajněn jedenáct dní před startem soutěže. Zlínským pořadatelům se přihlásilo celkem 114 posádek z 22 států. Z čela kvalitně obsazeného mistrovství Evropy s výjimkou Francouze Yoanna Bonata neschází nikdo.

Za poslední léta se objeví ve Zlíně nejkvalitnější startovní pole. Přijede Hayden Paddon, Mads Ostberg, ale i poslední mistři Evropy Efrén Llarena, Alexej Lukjaňuk nebo Chris Ingram. Fanoušci rallysportu se tak mohou těšit na srovnání elitních jezdců z evropského šampionátu s českou špičkou.

Slovo primátora Zlína Jiřího Korce

Primátor Zlína Jiří KorecZdroj: Deník/Lukáš Kaboň„Z pohledu města Zlín je Barum rally tradiční velká akce spojená s městem a jsme velmi hrdí, že ji u nás máme. Její návštěvnost pomáhá místním podnikatelům a také městu v cestovním ruchu. Snažíme se, aby se co nejvíce návštěvníků rally do Zlína vrátilo i v jiný termín a třeba si vybralo naše město pro budoucí život. Organizátoři Barum rally potvrzují, že Zlín je tvořen příběhy lidí a že ti, kteří chtějí, mohou ve Zlíně dosáhnout takřka nemožného. Musím zejména pánům Regnerům opravdu poděkovat, protože jde vidět, že rally je jejich srdcová záležitost, když skrze vynechaný ročník a jiné krize byli schopni pokračovat v organizaci i přes riziko konce jejich vlastního podnikání a nejen to. Věřím, že se nám i v budoucnu podaří takové krize překonávat a Barum rally bude ve Zlíně ještě mnoho budoucích let.“

Barumka zvedne oponu v Malenovicích

Ještě před slavnostním startem Barum Czech Rally Zlín proběhne v pátek 18. srpna předehra dvaapadesátého ročníku ve zlínské místní části Malenovice, kde se dopoledne uskuteční pro registrované posádky ERC1 kvalifikace, na kterou naváže testovací zkouška neboli shakedown. Pořadatelé vybrali úsek v délce 3,14 km, který byl v předchozích letech součástí legendární rychlostní zkoušky s názvem Maják. V obdobné podobě se tam kvalifikace jela naposledy před dvěma lety.

Start kvalifikační zkoušky je situován na hlavní silnici ve Zlíně-Malenovicích nedaleko bývalého koupaliště Riviera. Po úvodních stovkách metrů posádky odbočí do technické části v areálu společnosti VLW.

Tam na posádky i diváky čeká několik technických zatáček, vracák na panelech a rovněž umělý skok. Soutěžní vozy pokračují po výjezdu z areálu dalším levým vracákem po místní komunikaci a opět se napojí na hlavní silnici. Následně projedou levým vracákem u Restaurace pod hradem a přijedou k legendárnímu vracáku pod malenovickým hradem.

Posádky dále stoupají zatáčkami nad hrad a kolem místní chatové oblasti Výletiště pokračují po kvalitní lesní asfaltce do cíle, který je umístěn na začátku rovinky takzvané malenovické cesty

Kvalifikační zkouška se začala jezdit v seriálu Mistrovství Evropy v rally (ERC) nejdříve při šotolinových rally a od roku 2014 se stala součástí všech podniků evropského šampionátu.

Už po patnácté bude Barum Czech Rally Zlín doplněna o závod historických automobilů konaný pod názvem Star Rally Historic. Soutěž je již pevně zakořeněna jako součást českého mistrovství v rally historických automobilů (MCR-RHA), ale zůstává také věrná své tradici, když nabídne demonstrační jízdu legendárních automobilů, která není měřená na čas.

Na seznamu přihlášených je celkem 65 posádek z 6 států. Do mistrovské části se letos přihlásilo 38 posádek, listina posádek pro demonstrační jízdu pak čítá 27 jmen.

Jak dopadla Barum Czech Rally v loňském roce?

Vítězové 51. Barum Czech Rally ZlínZdroj: Deník/Jan Karásek

Kopecký J. Mareš F. Wagner S. Cais E. Stříteský D. Herczig N. Campedelli S. László M. von Thurn und Taxis A. Březík A.

