Primárně nesází na trénink s činkami. I tak jedno z největších sportovních center v regionu zaměřené na sportovní aktivity, zlepšení fyzické kondice či posilování Sportcentrum Maty ve Zlíně již téměř dva měsíce zeje prázdnotou.

Sportcentrum Maty ve Zlíně | Foto: archiv Reného Štěpaníka.

„Je to neskutečné, o podobné situaci se mi nezdálo ani v těch nejčernějších snech. Ale je to tvrdá realita,“ těžko skousává současnou situaci spojenou s covidovými opatřeními René Štěpaník, majitel a provozovatel sportovního centra zaměřeného nejen na posilování a získávání kondice, ale také na badminton a tenis. „Před pár lety jsem si vzal do pronájmu také tato hřiště. O to větší nyní mám starosti. Pronájem a energie v řádu statisíců musím platit, přičemž slevy a podpora státu jsou minimální,“ bolí 47letého provozovatele, jenž je současně instruktorem spinningu, alpinningu či kruhových cvičení.