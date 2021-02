K dopravní nehodě, která si vyžádala škodu převyšující dva miliony korun, došlo ve středu dopoledne ve Zlíně na Třídě Tomáše Bati, u Morýsových domů. Dvě osoby skončily v rukou zdravotních záchranářů.

Srážka kamionu, osobního vozidla a autobusu ve Zlíně. | Foto: HZS ZLK

„V deset třicet hodin přijížděl ve směru od Vizovic do centra Zlína po třídě Tomáše Bati dvaačtyřicetiletý řidič vozidla Audi Q7, který zřejmě vlivem zdravotní indispozice přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním vozidlem a s autobusem, který stál v té době v zastávce. Vozidlo Audi po srážce přejelo zpět do pravého jízdního pruhu a jeho jízda skončila nárazem do stromu. Řidiče převezli záchranáři do nemocnice. V autobusu ani v nákladním vozidle nebyl nikdo zraněn,“ přiblížila nehodu za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.