Nesmrtelný příběh o Šípkové Růžence ožil v úterý 11. ledna díky baletnímu souboru St. Petersburg Festival Ballet v Kongresovém centru Zlín. Vynikající herecký soubor ztělesňuje vše, čemu se říká škola klasického baletu – tedy přísně klasickou eleganci, svěží dech jednadvacátého století, dokonalou techniku provedení a neomezenou šíři ruské duše v kombinaci s doslova královskou nádherou kostýmů a dekorací.

St. Petersburg Festival Ballet - Šípková Růženka v Kongresovém centru ve Zlíně. | Foto: Deník/Jan Karásek

Ve středu se diváci mohou těšit na druhé vystoupení. St. Petersburg Festival Ballet předvede od 19. hodin legendární Labutí jezero. Návštěvníci se tak mohou ponořit do světa romantiky a krásy, ale také si odnést spoustu dojmů poté, co proniknou do feérií lásky a smrti, věrnosti a zrady, smíchu a slz, strachu i odvahy.