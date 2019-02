Zlín – Zlínský Stadion mládeže byl v úterý slavnostně otevřen po první etapě rekonstrukce, kterou statutární město Zlín zahájilo v dubnu letošního roku.

Rekonstrukce zlínského Atletického stadionu mládeže vrcholí, nový umělý povrch by na něm měl ležet už koncem srpna. | Foto: DENÍK / Matej Slávik

„Stadion bude sloužit žákům základních, středních škol i universitě, dále pak zlínským atletům, ragbistům i ostatním sportovním klubům v rámci jejich přípravy,“ řekl náměstek primátorky Miroslav Kašný. Původní šestidráhový škvárový atletický ovál o délce čtyř set metrů nahradil nový osmidráhový, který je povrchově odvodněn do speciálního štěrbinového žlabu.

Ten umožní využití plochy dráhy pro technické disciplíny. Povrch oválu je pokryt vysoce kvalitním voděodolným polyuretanovým povrchem. Rovinka je tvořena devítidrahou. Uvnitř oválu je přírodní trávník se závlahovým systémem, založený metodou drnování, tedy položením již připraveného travního drnu na vegetační vrstvu. Je určen atletům pro hod koulí, kladivem, oštěpem či diskem a také jako ragbyové hřiště.

Již při slavnostním otevření po první etapě rekonstrukcí si běh po nové atletické dráze vyzkoušeli žáci z okolních škol. Slavnostního otevření se zúčastnil také Lubomír Vývoda, ředitel zlínské Základní školy Emila Zátopka, která vychovává mladé sportovce.

„Když jsem přišel před pěti lety na sportovní školu, pamatuji si, že situace na zdejším stadionu byla doslova strašidelná. Děti při sportování dýchaly prach, byly špinavé. Toto je doslova splněný sen, nečekal jsem, že by se to mohlo podařit tak rychle,“ usmál se potěšeně Lubomír Vývoda s tím, že žáci si jistě váží toho, že už nebudou muset dojíždět na tréninky do Otrokovic či jinam a mají k dispozici tyto podmínky.

Nový stadion může podle něj přilákat další děti, které by do sportovní školy chtěly nastoupit.Zároveň zavzpomínal na prvotní popud k rekonstrukci tohoto sportoviště, které ke Zlínu neodmyslitelně patří. Přišel s ním podle jeho slov předseda atletického klubu PSK Zlín Zdeněk Štěrba, který před dvěma lety přijal svou funkci s tím, že pro atlety vybuduje nový stadion. V jeho myšlence ho podpořil také dlouholetý atlet a zkušený rozhodčí Oskar Opavský.

První část rekonstrukce vyšla na dvaapadesát milionů korun. „Prvním důležitým krokem bylo odblokování svitovského areálu. Stadion mládeže totiž patřil firmě Baťa, později národnímu podniku Svit. Abychom mohli zahájit rekonstrukci stadionu, muselo dojít k oddlužení majetku Svitu. To se podařilo na přelomu roku 2008/2009. Teprve potom jsme mohli začít s přípravou projektů a následně s rekonstrukcí,“ přiblížil zlínský radní Karel Jankovič.

Rekonstrukce stadionu by měla pokračovat i v následujících letech. Při druhé etapě by měla být vybudována tribuna, nové sociální zařízení a také přístupová komunikace. Ke spolupráci se hlásí i Zlínský kraj, což prezentoval na společném jednání rad města a kraje. V rámci třetí etapy by se měla vybudovat velká tělocvična nebo hala.