"Jsme moc rádi, že se konečně podařilo od úředníků, kteří by nám měli pomáhat, ale podle nás vše jen protahovali a zdržovali, přestože to bylo i v zájmu města, získat stavební povolení. Děkujeme za spolupráci pánům Korcovi a Chalánkovi, kteří vyvinuli maximální úsilí naši dohodu uskutečnit. Jediné, co mě mrzí je, že stánky už mohly dávno stát v nové podobě, nebýt zbytečných průtahů,“ sdělila Věra Fryštacká.