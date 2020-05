V čase zpátky do Březnice (2. díl): Divadlo i zdravotnická družina, podívejte se

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Jak to vypadalo před desítkami let v Březnici? Projděte se s Deníkem časem minulým. Každý týden přineseme archivní fotografie z jedné obce našeho kraje. Zavzpomínejte společně s námi, tentokrát se podíváme do obce Březnice (druhý díl).

ROK 1975. TJ Sokol Březnice - veřejné cvičení. | Foto: Archiv OÚ Březnice

Nejstarší dochovaná zmínka o obci se nachází v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1397. Zápis uvádí, že moravský markrabě Jošt Lucemburský prodal městečko a tvrz Zlín a s dalšími vesnicemi, mimo jiné i s Březnicí, Zdeňkovi ze Šternberka. Za název osady byl převzat název potoka Březnice (voda tekoucí březovým porostem). V letech 1976 až 1992 byla obec součástí města Zlína, osamostatnila se k 1. lednu 1993. Z Březnice pochází například Theodor Kohn, sedmý olomoucký arcibiskup. K pamětihodnostem patří kostel svatého Bartoloměje či pomník padlých na Kříbech. V obci žije zhruba 1300 obyvatel. Muzeum dětem. Čekají na vás vystřihovánky, omalovánky či doplňovačky Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce