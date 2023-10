Cestující městskou hromadnou dopravou ve Zlíně a Otrokovicích mohou do konce listopadu využívat lístky se starými cenami. Jejich platnost skončí 30. listopadu a poté je nebude možné použít ani vyměnit.

Od začátku školního roku platí ve Zlíně a v Otrokovicích nové ceny jízdenek v MHD. Obyvatelé obou měst musí od září vytáhnou více drobných z peněženky. Nejlevnější lístek stojí 18 korun a je přestupný s platností 30 minut. Hodinové jízdné stojí 24 korun. Naposledy se ceny jízdného upravovaly před 12 lety.

Novinky pro děti i důchodce

Roční junior a senior pasy si cestující pořídí za 600 korun. Nárok na Junior pas mají od září nově děti

od šesti let, bez ohledu na to, zda už chodí do školy, až do konce své školní docházky. Dosud se tato sleva týkala pouze školáků. Další změnou je zavedení Junior pasu Student, který je určený pro studující ve věku do 26 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně nebo v Otrokovicích.

Senior pasy jsou platné pro občany už od 65 let (v minulosti od 70 let), navíc bez nutnosti trvalého bydliště ve Zlíně/Otrokovicích.

Nový je i Mateřský pas určený pro rodiče, kteří pobírají od státu rodičovský příspěvek, a to nejdéle do tří let věku dítěte. I tady je podmínkou trvalé bydliště.

Cena časových kuponů se zvýšila v průměru o 30 procent, takže například měsíční občanský kupon podražil z 380 na 490 korun.

„Úprava cen jízdného byla nezbytná, neboť od posledního zvýšení v roce 2011 došlo k výraznému nárůstu cen energií a dalších nákladů souvisejících s provozováním MHD. Snažili jsme se při zdražení jednotlivých druhů jízdného vždy zároveň dát i něco navíc. Proto je nejlevnější lístek přestupný a na delší dobu, junior pasy až do 26 let, zatímco senior pasy jsou již od 65 let a časové kupony jsou zdraženy procentuálně nejméně,“ uvedl ke zvýšení primátor Jiří Korec.

