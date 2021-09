Pane starosto, třicet jedna let se podílíte na vedení obce. Stále vás tato práce naplňuje?

Kdyby to nebavilo, člověk to nemůže dělat. V zastupitelstvu obce pracuju od roku 1990. Za více než dvacet let ve funkci starosty jsme udělali velice mnoho projektů za stovky milionů korun. Je pravda, že práce se hodně změnila. Jak já říkám – zlaté okresy. V jejich době s námi více komunikovali, starostové se více setkávali, znali. Bylo to lépe ošetřené metodicky a byla větší podpora. Celkově byla ta práce lepší. Například dotace se v té době řešily tak, že ředitel finančního odboru si nás obešel a zjistil, co chceme dělat za investiční akce. Mnohdy se stalo, že řekl – dostali jste vloni, letos ani nežádejte. A bylo to vyřešené. Naopak věděl, že když byla nějaká havárka, ozval se starosta a pokud zbyly nějaké peníze, řešilo se to. Dnes některé dotace bez agentury nemáte šanci zpracovat.

Mluvil jste o mnohých projektech, které jste zrealizovali za vašeho působení. Připomenete ty zásadní za posledních pět let?

Určitě mezi ně patří modernizace lyžařského areálu, která šla bez dotací, kompletně z peněz obce. Zmodernizovali jsme hřbitov, podle návštěvníků tady podobných v okolí moc není. Je upravený, k hrobům vede zámková dlažba a chodníky, lidé nechodí po blátě, je tam nová zeleň. Vůbec do revitalizace zeleně v celé obci jsme investovali hodně peněz. Neustále modernizujeme školu a školku. Stavíme sběrný dvůr a re-use centrum (centrum s použitým zbožím pro opětovné využití – pozn. redakce). Rozdali jsme kompostéry, třídění odpadů jsme změnili na to, že každý dům dostal místo pytlů popelnici na plast, sklo a papír a nemusí s tím nikam chodit. Ucelili jsme a nabídli obyvatelům stavební místa, která už jsou všechna rozebraná. Máme tu kolem dvaceti novostaveb. V současném době připravujeme nová stavební místa. V obci jsme vybudovali také dvě čistírny odpadních vod. A tak bych mohl pokračovat, těch akcí bylo spousta a všechny směřovaly k tomu, aby se v Újezdě dobře žilo.

To je rozvoj na všechny strany. Je něco, co se nedaří, nebo co v dědině chybí?

Potřebujeme opravit kulturní dům. Máme zpracovaný projekt, ale nejsou vypsané dotace a peníze na uskutečnění nemáme. Bude potřeba zbourat starý, který má původní základy z roku 1900 a byl pouze různě přistavován a postavit nový. Jedná se o investici kolem padesáti milionů korun.