„Jsem ráda, že úspory máme a jsme v tomto směru sebevědomé město. Když bude hůř, dokážeme z nich žít; i na úkor plánovaných velkých projektů,“ říká.

Napajedelská radnice prochází v současnosti stavebními úpravami. Přiblížíte nám je?

Tak, jak trpěli lidé v ulici Dr. Beneše celý loňský rok při rekonstrukci komunikace v této ulici zvýšenou prašností, hlukem a zhoršenými podmínkami pro klidné bydlení tak podobné trápení zažíváme i my na radnici. Pustili jsme se totiž do vestavby výtahu. Ale nemůžu si stěžovat. Pracovníci firmy, kteří vestavbu výtahu provádí, se snaží pracovat, jak mohou nejlépe a vždy se s námi domluví.

Po letech hledání vhodného řešení bezbariérovosti radnice se nám podařilo najít pro tuto kulturní nemovitou památku skvostné řešení v rámci vnitřní stavební struktury. Obávali jsme se, že budeme muset k objektu výtah přistavovat, což by samozřejmě znamenalo velký zásah z hlediska památkové péče. Projekt hradíme z městské pokladny a vyjde zhruba na 3 miliony korun.

V Napajedlích vyrostly nové rodinné domy v lokalitě Výhledy. Kolik tam našlo rodin domovy?

Ano, tuto lokalitu již máme zastavěnou rodinnými domy. Podle mne šlo o obrovský počin developera, který se do tohoto projektu pustil. Vykoupil v lokalitě pozemky a kompletně je zasíťoval. Našlo tam své zázemí kolem 50 rodin.

Výstavba domů a vše co tomu předcházelo, proběhlo naprosto bez komplikací i třeba směrem k dopravnímu zatížení okolního území. Mám pocit, že lidé, kteří zde vybudovali své domovy, jsou spokojení a šťastní.

Myslíte si, že mladé lidi a rodiny lákají Napajedla k životu například z toho důvodu, že město získalo přímé napojení vlastně na D1?

Zcela nepochybně zvýšil dálniční přivaděč atraktivitu města. S tím jsme vždy nějak počítali. Naše město má ale své hranice, nechceme se za každou cenu změnami v územním plánu pouštět do polí a ničit přírodu, kterou v okolí města máme. Samozřejmě, i když v tomto směru určité plány a nápady jsou.

Mám dobrý pocit z toho, že vloni i předloni jsme mohli pozorovat opravy starých domů a že tato aktivita má vzrůstající tendenci. Jednak mladí lidé v těchto domech nacházejí útočiště, ale také dochází k obnově starého bytového fondu.

Město Napajedla plánuje také projekty, které mají za úkol další zvýšení životní úrovně ve městě….

Ano, ale když jsme je připravovali, tak jsme byli více optimističtí směrem k budoucnosti. Kdežto nyní ten optimismus moc velký není a nevíme, co nás po této neklidné době, kterou v současnosti prožíváme, čeká. Máme naspořenu docela slušnou částku. Samozřejmě, že tyto peníze ovlivňuje současná vysoká inflace a s tím spojený růst cen stavebních prací. Reálná hodnota úspor nám tím samozřejmě klesá. Na druhou stranu jsme ale rádi, že tyto úspory máme a že jsme v tomto směru sebevědomým městem a dokážeme horší časy překlenout, i když budeme muset se vzdát plánů na projekty, na které jsme finance šetřili.

Připomenete prosím, o jaké projekty se jedná?

Připravujeme výstavbu krytého bazénu. Máme lokaci, máme k této stavbě již vyřízenu spoustu záležitostí. Osobně si myslím, že tento projekt má smysl. Sami vidíme, co nám vnější vlivy dělají s psychikou a zdravím obecně. Beru tento projekt jako příspěvek pro regeneraci a sportovní využívání pro veškeré naše obyvatele, pro všechny generace. Krytý bazén bude postaven v přímé vazbě na základní školu, takže bude sloužit i pro školáky, kterých tady máme přes tisíc.

A ten druhý projekt?

Máme kulturní zařízení v zámeckém areálu. Zámecký areál není ale v našem vlastnictví a provozování kulturního zařízení a jeho případná rekonstrukce jsou velmi komplikované. Zpracovali jsme proto projekt na přestavbu dvou historických objektů na náměstí na nové společenskou-kulturní centrum.

Jak se v Napajedlích po době různých pandemických opatření obnovuje kulturní, společenský a komunitní život? Na co se město z toho nejvíce připravuje? Myslím na jakou největší událost v tomto roce?

Všichni víme, že to v době pandemie bylo s kulturou hodně špatné. Sotva jsme se z tohoto období vzpamatovali a dostali se zpátky do zaběhnutých kolejí, vstoupila nám do toho válka na Ukrajině a s ní spojená uprchlická vlna. Obávám se, že starosti spojené s těmito událostmi, budou opět znamenat odliv zájmu o kulturu. Ale třeba se mýlím a bude vše jinak. Každopádně se těším, že se potkáme na 22. ročníku Svatováclavských slavností, které se budou konat 24. září.

Co máte na Napajedlích ráda?

Všechny projekty, které se nám podařilo v minulých letech zrealizovat a přispěly k tomu, že se v našem městě dobře žije a že je o ně zájem.

Napajedla se nacházejí jako jediné město v České republice na území čtyř geomorfologických oblastí. V západní části to jsou Středomoravské Karpaty (celek Chřiby), ze severu sem zasahují Západní Vněkarpatské sníženiny (celek Hornomoravský úval), z východu Slovensko-moravské Karpaty (Vizovická vrchovina) a do jižní části města zasahuje Jihomoravská pánev (Dolnomoravský úval).

V Napajedlích se také setkávají tři národopisné celky Slovácko, Valašsko a Haná.

Město je známé díky svému hřebčínu (založenému v roce 1886), ve kterém se chovají dostihoví koně, především anglický plnokrevník.

Ve městě je mimo jiné základní umělecká škola pojmenovaná po slavném rodákovi z Napajedel, klavíristovi Rudolfu Firkušném.