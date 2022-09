Oproti minulým volbám konaným v roce 2018 si ANO 2011 polepšilo o 3 mandáty a vzrostlo o více než deset procent. V roce 2014 začínalo se třemi mandáty na radnici. Večerková je ve vedení města od roku 2019, kdy ve funkci vystřídala dlouholetého starostu Jaroslava Budku ze stejného hnutí ANO 2011, který po názorových neshodách se členy rezignoval.

Jak hodnotíte předvolební kampaň?

Naše předvolební kampaň směřovala k tomu, co jsme v minulém období pro město udělali a také jsme našim občanům představili naše vize do budoucnosti, připravované konkrétní projekty a kam chceme město směřovat. Bohužel některé politické strany pojaly kampaň v celku negativně a zaměřenou především proti nám.

Na závěr se situace natolik vyhrotila, že jsme se museli začít aktivně bránit. Nemyslím si, že kampaň zaměřená na destabilizaci příspěvkové organizace SENIOR byla ta správná strategie. Ublížilo to hodně lidem, pracovníkům a klientům především. Myslím, že společnost je tím, co se děje ve světě a kolem nás, hodně rozdělená, polarizovaná a takto vedená kampaň ničemu neprospěla.

Byly tyto volby v něčem jiné? Uplynulé volební období poznamenal covid, válka na Ukrajině, energetická krize, zdražování…

Určitě se ve výsledku komunálních voleb odrazila i celostátní politika. Od roku 2020 musíme ve společnosti čelit novým nástrahám, výzvám, jako je boj s covidem, válka na Ukrajině a s tím spojená ekonomická situace v naší republice. I proto jsme šli svojí cestou a v kampani navázali na to, co jsme tady čtyři roky budovali a co ještě chceme udělat pro lidi v našich Otrokovicích. Vím, že to nebude jednoduché období a je důležité dát lidem jistotu, klid do života a práci. Tímto směrem by měla jít především vládní politika, my se rádi přidáme.

Je pondělí odpoledne, v jakém stádiu jsou povolební vyjednávání?

Vyjednávání jsme již započali, setkáme se postupně se všemi politickými subjekty. Chceme navázat na již osvědčenou spolupráci a doufám, že nové vedení města bude rozumné a ustálené.

Volby Otrokovice 2022

ANO 2011 - 10 mandátů

Otrokovice srdcem - 3 mandáty

VIZE 21 s podporou SPD - 3 mandáty

Občané OE s podporou Pirátů - 2 mandáty

KDU-ČSL - 2 mandáty

ČSSD - 1 mandát

ODS - 1 mandát

OMMO – hlas občana - 1 mandát