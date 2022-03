Na co jste v Otrokovicích nejvíce pyšná?

Na všestranný rozvoj Otrokovic v posledních letech. Daří se nám realizovat investice do mnoha oblastí; ať už jde o volný čas, kulturu, sport, školství, ale i dopravní infrastrukturu a životní prostředí.

Co město trápí?

Otrokovice jsou průmyslovým městem, což představuje určitou ekologickou zátěž. Tu se snažíme snížit intenzivní výsadbou zeleně a směřováním volnočasových zařízení dál od průmyslových objektů. Stále aktuálním tématem je doprava a její odklonění z města v co nejvyšší míře. Zejména u nákladních automobilů se to podařilo zprovozněním jihovýchodního obchvatu. Přesto se část osobních automobilů do města vrací kvůli jeho zpoplatnění. Na tom dále pracujeme. Jsme v kontaktu s ministerstvem dopravy, které bude jednat o výjimkách ze zpoplatnění

Plánujete letos uspořádání Otrokovických letních slavností? Mají se návštěvníci na co těšit?

Samozřejmě, že opět počítáme s naším třídenním festivalem zábavy, ve kterém si najde to své snad každý od nejmenších až po seniory. Otrokovické letní slavnosti se uskuteční v termínu od 15. do 17. července. Mezi hlavní hvězdy bude patřit v pátek Jiří Zonyga s kapelou a skvělý Pražský Výběr revival. V sobotu vystoupí například Berenika Kohoutová a Vašo Patejdl s kapelami. V neděli potěší nestárnoucí Ivan Mládek. Připraven bude jako obvykle bohatý doprovodný program, dobré jídlo i pití. Všechny srdečně zveme, protože v Otrokovicích to bude žít.