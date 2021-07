Co je u vás nového, čím se můžou Sehradice pochlubit?

Rozhodně nezahálíme. Máme ještě spoustu plánů, ale i hotových investic. Finančně nejnáročnější bylo zajištění stability chodníku, který nám i s částí silnice ujížděl do potoka. Vloni jsme vyměnili střechu na škole, z vlastních peněz ve výši tři a půl milionu korun jsme zrekonstruovali kuchyň a jídelnu. Úprav se dočkaly také prostory před obecním úřadem.

Aktuálně nás čeká kolaudace víceúčelového hřiště s parkovištěm, které je u našeho koupaliště. K tomu jsme uskutečnili spoustu malých akcí, stavby různých přístřešků, posezení, zón na odpočinek, výsadbu ve vesnici a další.

Co Sehradice v současné době nejvíce trápí?

Trápí nás, že tu nemáme místa pro výstavbu nových domů a mladí lidé nám utíkají pryč. Chceme tomu zabránit. Připravujeme změnu územního plánu, která zatraktivní místa v obci a lidé budou mít šanci postavit si tu rodinný dům.

Obec se chce postarat minimálně o jednu lokalitu, kde by zajistila základní technickou vybavenost a připravila ji stavebníkům co nejvíce. U nás je krásně, je tu poklidné bydlení a zároveň díky výhodné poloze mají obyvatelé na dosah kulturní a sportovní vyžití i pracovní příležitosti.

Jak se víska popasovala s pandemií?

Paradoxně nám covid přinesl peníze do rozpočtu. Pětkrát jsme žádali státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o dotaci na zajištění stability chodníku, o kterém už byla řeč.

Vždy nám napsali, že máme úžasný projekt, ale bohužel se na nás nedostane. Pak přišla korona, paní ministryně financí začala obcím sahat na peníze, a aby se jim nějak revanšovala, z druhé strany nasypali peníze do různých výzev. My jsme díky tomu zpětně dostali ze SFDI téměř tři miliony, což bylo potěšující. Je to absurdní, ale je to tak.