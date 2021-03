„Trápí nás asi jako v každém městě otázka parkování, zejména stání autobusů v centru města na Masarykově náměstí. Naopak pyšní jsme na propojení Valašských Klobouk s ostatními obcemi regionu cyklostezkou Bevlava. V současnosti před námi stojí již jen propojení jednoho úseku této komunikace směrem na Poteč.

Co se nám také podařilo, je po více než dvaceti letech začít měnit brownfield v centru města v atraktivní budovu a po téměř čtvrtstoletí otvíráme lokalitu pro výstavbu rodinných domů,“ uvedla starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková v rozhovoru pro Deník.

Zmínili jsme výstavbu bytů ve Valašských Kloboukách, jak to tedy vypadá s tímto záměrem?

Máme dobrou spolupráci s developerem, který by měl zahájit výstavbu malometrážních bytů. Takže by tak mělo ve Valašských Kloboukách vzniknout během pár let několik bytových domů.

Možná bych zmínila, že jsme nechali zpracovat odborné koncepce, které jsou vodítkem- materiálem pro další rozvoj v našem městě. Jedna z koncepcí je právě ekonomicko - urbanistická studie městské zástavby a zaměřuje se mimo jiné na to, aby se zástavba nerozšiřovala do okolí a nezabírala půdu, ale zahustila se ve městě. Tím se ušetří obrovské náklady vynaložené na vybudování nových inženýrských sítí.

Jaké má město před sebou nejbližší úkoly?

V letošním roce musíme dokončit náročnou rekonstrukci Domu na rohu, infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů a připravit se na přístavbu zdejší mateřské školky, která již několik let kapacitně nestačí. Počítáme s tím, že když se vystaví nové rodinné domky a soukromému investorovi se podaří vybudovat byty pro mladé rodiny, dojde ke zvýšení počtu obyvatel a zvýší se počet žádostí o umístění dětí do zařízení předškolního vzdělávání.

V jarních měsících zahájíme výstavbu víceúčelového hřiště v místní části Smolina, v létě nás čeká rekonstrukce školní družiny, šaten a sociálního zařízení. Také nás čekají vegetační úpravy ve městě, díky podpořenému projektu bychom měli zkrášlit 53 míst ve městě, vysadit 108 stromů, kolem 5000 různých druhů keřů a téměř 8500 trvalek a cibulovin. V této oblasti město dlouhodobě neinvestovalo a na zeleni je to na některých místech opravdu poznat.

Co dalšího v nejbližší době připravujete?

Chtěli bychom dokončit propojení cyklostezky na Poteč. Jedná se o poslední úsek, který městu chybí v cyklotrase Bevlava. V souvislosti s tím bych také chtěla zmínit dobrou spolupráci v rámci mikroregionu Valašské Klobucko, kde se zaměřujeme na podporu šetrného cestovního ruchu. Potřebujeme také mimo jiné marketingově podpořit cyklostezku Bevlava. A navíc právě mikroregion bude v následujících dvou letech na svém území realizovat cyklostezky a cyklotrasy. Jedná se o projekt v hodnotě 50 milionů korun.

Co pro nezasvěcené znamená název Bevlava?

Jedná se o dálkovou mezinárodní cyklostezka BEVLAVA, která cyklisty provede krásnou krajinou moravsko-slovenského příhraničí, od Beskyd přes Bílé Karpaty až do Pováží.

Proč název BE-VLA-VA? Cyklostezka v budoucnu kompletně propojí povodí řek Bečvy, Vláry a Váhu. Už teď má hotových 35 kilometrů s napojením na další cyklostezky – Bečvu a Vážskou cyklomagistrálu, kterou se můžete vydat až do Trenčína, samozřejmě až skončí současná protipandemická nařízení.

Novinkou je, že jsme v rámci cestovního ruchu začali intenzivně spolupracovat také s mikroregionem Hornolidečsko, jehož katastry Bevlava prochází. Chceme například sjednotit odpočinkové prvky, informační tabule, abychom značku Bevlava dostali do povědomí lidí nejen krásou přírody, ale i prvky, které budou jednotící linkou celé trasy. Snažíme se, aby i město Valašské Klobouky bylo aktivní. Aktuálně se v rámci mikroregionu Valašské Klobucko připravuje mobilní aplikace, v níž se návštěvníci dozví potřebné informace jak pro cykloturistiku, tak i pro pěší výlety.

Kudy cyklostezka Bevlava vede?

Cyklostezka začíná u Ústí u Vsetína a končí na hranicích se Slovenskem u obce Horné Srnie.

Valašské Klobouky jsou městem, kterým Bevlava vede. Pro zájemce doporučuju navštívit web www.bevlava.cz , kde jsou základní informace.

Valašské Klobouky a celý region vždy navštěvovali hojně turisté, neovlivnila zde jejich zájem pandemie?

O turisty jsme nepřišli, právě naopak jich velmi v přírodě přibylo. To znamená, že hojně nyní využívali procházky po Královeckém hřebeni na Durch a po dalších lokalitách v okolí, které byly i dříve velmi využívané. A to právě proto, že pandemie zastavila všechny kulturní akce, posunula lidi do přírody, kam jich chodilo opravdu hodně. Pro nás to znamená, že bychom se měli připravit na tyto věci tak, abychom koncentraci lidí rozptýlili do dalších míst. Budeme se snažit propagovat i jiná místa v okolí, která jsou také stejně krásná, malebná i když nejsou tolik významná a lidé na ně tolik nechodí. Věříme totiž, že jakmile skončí lockdown, lidé opět vyrazí do přírody nadechnout se čistého a zdravého vzduchu.

Také se snažíme naplánovat na léto další akce jako kulturní léto a koncerty, samozřejmě v této chvíli nevíme, co nám pandemie dovolí.

Jak si město Valašské Klobouky vlastně poradilo s dopady pandemie koronaviru, jak to například zasáhlo investice ve městě?

Loni jsme vyřadili plánované investiční akce, které nezískaly dotační podporu, takže jsme je nerealizovali. A v letošním roce zastupitelé schválili pouze investiční akce, které jsou podpořeny dotací. Chceme tak dosáhnout toho, abychom si nemuseli brát další úvěr a abychom tuto dobu přečkali a naše peníze sloužily k dokrytí dotací, podle mě to jsou nejlépe investované veřejné prostředky města.

Co vám dělá starosti, co městu například chybí?

Chybí nám velmi napojení na dálniční síť, po kterém se volá více než deset let. Celá situace kolem dálnice D49 je však na mrtvém bodě. Přitom přímo městu Valašské Klobouky by dálniční přivaděč pomohl, jak při dojíždění obyvatel regionu za prací, tak při rozvoji firem. Dopravní infrastruktura není dobrá.

Asi stejný společný jmenovatel starostí starostů ve všech městech v kraji je parkování. Jak jste na tom s ním u vás?

To nás také trápí a ano, i podle mne je to stejné jako ve všech ostatních městech. My ve Valašských Kloboukách se snažíme zaměřit na to, jakým způsobem jde zrežimovat parkování tak, abychom zvýhodnili ty majitele vozidel, kteří zde mají trvalé bydliště. Například u nájemního bydlení, kdy nejsou nájemníci přihlášeni k trvalému pobytu, zabírají parkovací místa, plátci místního poplatku za odpad, v konečném důsledku město přichází o příjem z daní. Připravujeme vyhlášku, která by zrežimovala parkování jak na sídlištích, tak také v centru města. Poslední dobou se na mě obrací obyvatelé sídlišť, kteří poukazují na výrazný počet motorových vozidel v rodinách, na firemní dodávky u paneláků a také na odstavená auta a chtějí si zaplatit vyhrazené místo, aby měli jistotu, že když se vrátí z práce, budou mít kde zaparkovat. Věřím, že se nám podaří najít takový mechanismus, který povede k omezení počtu aut na sídlištích i ve městě. To je takový můj sen.

Co se týká parkování pro lidi, kteří přijedou do Klobouk nebo pro lidi, kteří jsou zde zaměstnaní, uvažuje město například o vybudování odstavného parkoviště, například za kostelem, kde při různých kulturních a společenských akcích je k tento prostor pro parkování k dispozici?

Za kostelem, ano, respektive u hřbitova. Tato plocha má sloužit k vybudování menšího parkoviště na celodenní stání. Máme v současné době vydáno kolem sto parkovacích karet pro lidi, kteří parkují na parkovišti v centru města celý den. Je to však kontraproduktivní, protože tím zabírají místa pro rychlé parkování na náměstí pro ostatní lidi, kteří si například přijedou vyřídit nějaké záležitosti do města, třeba jen na půl hodiny. Proto bychom potřebovali, aby lidé s těmito předplacenými kartami parkovali na nově vybudovaném parkovišti. Chceme tak dosáhnout toho, aby se na náměstí zvýšila možnost stání na krátkodobé parkování a současně aby lidé, kteří tady pracují, mohli na odstaveném parkovišti za kostelem zaparkovat a nemuseli chodit do práce z parkoviště v odlehlé lokalitě. Proto je tento prostor jediný, nedokážu si představit, kde jinde by mohl vzniknout v dostupné vzdálenosti pro chůzi do centra. Vhodnost místa, nám potvrdila i studie dopravy i urbanistická studie.

Jak se vám daří řešit situaci s parkováním autobusů na náměstí?

To je naše velká bolest. V rámci jízdních řádů jsme se nedopracovali k tomu, aby autobusy jen projely, ale stále na náměstí zůstávají čekat na další spoj a to nevnímáme dobře.

Valašské Klobouky jsou takový, dalo by se říct, menší dopravní uzel, přestupní místo, takže nám tady denně projede přes dvě stovky autobusů. Rozjíždí se od nás třemi směry, jak na Vsetínsko, tak na Brumov-Bylnici, Sidonii, a zpátkyna Zlín.

Zkusili jste tuto situaci řešit například s krajem?

To neřeší kraj, ale vysoutěžený dopravce, což je ČSAD Uherské Hradiště. Měli za povinnost nasmlouvat, kam budou autobusy odstavovat. To udělali, místo je v areálu SÚZK, kde mají tento prostor. Součástí odstavného parkoviště pro autobusy je i dispečink, což jsme rádi, že v Kloboukách máme. Problém však je, že autobusy ale bohužel tady na náměstí stojí deset, patnáct minut. Je totiž pro ně neekonomické, když celé náměstí půl kilometru objedou a za pět minut se vrací. Proto je potřeba, aby jízdní řády byly nastaveny tak, aby tudy autobusy jen projížděly a nemusely zde čekat. Chápu, že se těžko kombinuje, když se zde sjíždí autobusy ze tří směrů. Časem bychom proto chtěli autobusy odklonit na stranu ke kulturnímu domu a spořitelně k průjezdní komunikaci tak, aby na náměstí vůbec nezajížděly. Ale je otázkou, kde by se točily. Takže to je do budoucna naše velké téma.

Na co jste ve Valašských Kloboukách pyšní?

Pýcha není na místě, ale co mi dělá potěšení z práce, je právě ta smysluplná řada věcí, které se nám za poslední dobu daří realizovat. Docela zásadní je, že po 22 letech otvíráme lokalitu na výstavbu rodinných domů. Podařilo se nám také po dvaceti letech realizovat opravu Domu na rohu, který město vykoupilo. Našli jsme pro tento objekt využití, nyní probíhá rekonstrukce za podpory dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. Půjde o kancelářské prostory. V nejvyšším patře bude kavárna s velkou terasou. Měl by zde být i výstavní prostor pro Galerii Vincůch. V Kloboukách máme spoustu řemeslných umělců a výtvarníků, na jejichž výstavy jsou vyhledávané místními i přespolními, kdy benefitem bude i výhled na bělokarpatské kopce.

Za co jsem ještě opravdu pyšná, tak to je cyklostezka. Podle mne jde o nejlepší počin, který tady vznikl. Vidíme, kolik lidí ji využívá. Navíc jde o bezpečné propojení s městem Brumov-Bylnice mimo frekventovanou hlavní komunikaci na cestu do práce i volný čas.

A vděčná jsem za tým, se kterým mám tu čest spolupracovat.

A plány do budoucna?

Plánů je celá řada, např. revitalizace sídliště Luční, rekonstrukce koupaliště, proměna Masarykova náměstí – alespoň odstranění asfaltové části diagonály, důležitá je spolupráce s podnikateli, developery. Kanalizace a rekonstrukce kulturního zařízení v místní části Smolina, rekonstrukce ČOV Lipina, vybudování infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě nad koupalištěm … je toho celá řada, co všechno Klobouky a místní části potřebují… nudit se určitě nebudeme.