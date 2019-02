Halenkovice - Jak zlepšit dopravu, bezpečnost či služby vobci, ktomu se mohou vyjádřit občané Halenkovic na Otrokovicku do konce ledna. Tamní zastupitelstvo si chce totiž vyslechnout před sestavením strategie rozvoje obce na deset let podněty samotných obyvatel.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Do všech domácností proto rozdali úředníci rozsáhlé dotazníky.

„Občané mohou mít jiné nápady, než vedení obce, a na ty chceme určitě při tvorbě strategie přihlížet. Dotazníky jsou částečně i reakcí na krádeže a vloupačky, které se v Halenkovicích staly před Vánocemi,“ přiblížil starosta Jaromír Blažek.

Kromě přepadené pošty se totiž policisté potýkali v obci i s vloupáním do hostince, kde pachatel vybral automat, či s krádeží v obchodě. V Halenkovicích byla dva týdny před svátky také vyloupena chata, kde zmizely starožitnosti za stovky tisíc korun.

„Na zvýšení bezpečnosti jsme se už domluvili se státní policií, která přislíbila, že bude častěji do obce posílat své hlídky,“ poznamenal Blažek.

Lidé už nad podněty obci přemýšlejí

Oslovené halenkovické občany však trápí i jiné záležitosti. Konkrétně Josefa Badala nepříjemný zápach, který se line z místní firmy na výrobu laků.

„Ten smrad považuji za největší problém, obzvlášť v naší části Dolina. Když lakují, je to nejhorší,“ míní Badal.

To další halenkovické obyvatelce Janě Jelšíkové chybí v obci hřiště pro nejmenší.

„Pro starší i na sportovní vyžití tady je, ale nějaké se skluzavkami ne. Viděla bych ho nejraději u školy, tam prostor je,“ sdělila Jelšíková.

Anna Dolníková je v Halenkovicích spokojena s kulturou i se vším ostatním, ale trápí ji špatné životní prostředí, které je podle ní značně zdevastované.

„Například kouř z komínů, lidé topí bůhvíčím. A potom také nesečení trávy. Chtěla bych, aby obec vypadala lépe,“ nechala se slyšet Dolníková.

Starosta: Návrhy vezmeme v potaz

Starosta Blažek přislíbil, že všechny podněty občanů vedení obce zpracuje a bude k nim v plánu rozvoje přihlížet. On sám považuje za největší priority dokončení územního plánu obce, jehož konečnou verzi má zastupitelstvo schválit v listopadu.

„Dále také odkanalizování Halenkovic, u nějž čekáme na výzvy dotačních titulů. Osmdesát milionů, které by měla kanalizace stát, totiž nejsme schopni ze čtrnáctimilionového rozpočtu sami zafinancovat. Důležité je i zlepšení stavu komunikací a informovanosti obyvatel. Plánujeme v obci znovu zavést rozhlas, jehož vedení loni na jaře zpřetrhalo jedoucí nákladní auto,“ doplnil Blažek.

Občané mohou dotazníky vhazovat do schránky ve vestibulu obecního úřadu, a to do konce ledna. V půli roku by mohli zastupitelé dlouhodobou strategii rozvoje schválit.