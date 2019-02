Zlínský kraj – Suchá Loz a Kostelec u Holešova. Tyto dvě obce se dají v lehké nadsázce označit jako rebelující. Stále totiž odmítají přistoupit na zvýšení poplatků za dopravní obslužnost. Osmnáct dalších vesnic pak na nové podmínky přistoupilo zatím jen pro tento rok.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dana Pokorná

Problém byl nejen v tom, že starostové nechtěli skokově vynaložit finanční prostředky, ale chtějí také přesně vědět, za co vlastně doplácejí. Podle nových pravidel platí obce a města příspěvek na dopravní obslužnost 100 korun za jednoho obyvatele.

„Jde o to, že se po nás chtějí peníze, ale nikdo nám nedá podklady o oprávněnosti tohoto požadavku. My nevíme, jaké mají dopravci skutečné náklady, jaká je vytíženost linek a podobně. Všichni dopravci si účtují za kilometr téměř stejně. Je zřejmé, že konkurence neexistuje," řekl Michal Špendlík, starosta Želechovic nad Dřevnicí, a doplnil: „To přece není možné. Nám morálně vadí, že oni si vykazují tolik, kolik jste jim ochotni zaplatit," uvedl. „My když dáme deset tisíc myslivcům, musíme vše dokládat a tady dáme kraji sto tisíc a nevíme na co. Chceme znát vytíženost linek," řekl i poslanec Petr Gazdík.

Podle radního pro oblast financí Jaroslava Drozda dělá Zlínský kraj v tomto kontroly a audity.

„Dopravci musí vykazovat, že se například nejedná o zájezdy," vysvětlil Drozd. Přítomným starostům, krajským zastupitelům, vadila především nízká míra informací.

Podle radního Kučery se systém musí změnit. „Je však potřeba zachovat solidární systém," řekl radní. Dle hejtmana Stanislava Mišáka nejde o solidaritu obcí s krajem, ale o solidaritu obcí mezi sebou. Hejtman poté navrhl řešení.

„Vidím, že bude dobré udělat mezi starosty seminář, kde se všechno o dopravní obslužnosti dozvědí," navrhl hejtman. Od tohoto roku by navíc měli mít kraj i starostové mnohem lepší přehled o vytíženosti linek. Dopravci totiž začali používat nový informační systém.