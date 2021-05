Ministr při tomto jednání starostům přislíbil, že udělá maximum, aby stát lidem pomohl s asanací pozemků zasažených oběma výbuchy.

Podle výsledků jednání bude stát obcím směřovat finanční odškodnění jak za zásah složek Integrovaného záchranného systému, tak i za přímé škody v souvislosti s výbuchy a například i za psychické újmy obyvatel regionu. Podle ministra vnitra k tomu má pomoci dotace na odstranění škod a speciální odškodňovací zákon.

Hledá se právní rámec pro pomoc

„Nechceme je nechat ve štychu. Uděláme maximum, abychom občanům těchto obcí pomohli, ale musíme najít finanční prostředky i právní formu, jak pomoc realizovat. Jsem připraven jednat s Ministerstvem financí, Zlínským krajem i zástupci parlamentních stran,“ uvedl Jan Hamáček.

Podobu pomoci má Ministerstvo vnitra podle svého vyjádření připravenou už od loňského srpna, tehdy ale nenašlo ve vládě pro asanaci financovanou státem podporu.

Pomoc na pyrotechnický průzkum a odstranění munice by měla podobu dotačního titulu pro Zlínský kraj, který by následně zajistil hloubkovou asanaci pozemků prostřednictvím soukromých pyrotechniků. Jinak občané nemohou vstoupit na své pozemky.

Během pěti let by tak pyrotechnici mohli vyčistit 500 hektarů pozemků. Plánovaná asanace by vyšla na 100 milionů korun.

Lex Vrbětice - nový odškodňovací zákon?

Odškodnění vlastníků pozemků a samospráv za psychickou a majetkovou újmu by měl řešit speciální odškodňovací zákon.

„Věřím, že na této pomoci bude ve sněmovně široká shoda napříč politickým spektrem,“ dodal ministr vnitra.

„Byl jsem potěšen, že pan ministr vnímá, že je potřeba tu záležitost ohledně odškodnění řešit ještě v tomto volebním období a byl dohodnut postup, který spočívá v přípravě a přijetí speciálního odškodňovacího zákona, řekněme Lex Vrbětice, který by pamatoval na všechny specifické situace, které v našem regionu nastaly. Protože výbuchy byly tak neobvyklé, a to svým rozsahem a vším, že současná legislativa na odškodnění takových záležitostí nepamatuje,“ uvedl pro Deník starosta Slavičína Tomáš Chmela.

„Mám z jednání dobrý pocit, jsem rád, že je nám ze strany vládních činitelů nasloucháno,“ ocenil starosta dotčeného města.

148 žádostí

Jednostočytřicet osm. To je celkový počet žádostí o odškodnění v souvislosti se zásahem IZS při záchranných a likvidačních pracích po výbuších dvou muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v závěru roku 2014. Do dnešního dne stát uznal dvě, v řádech stokorun.

Zásah složek IZS který trval šest let, vyšel státní pokladnu okolo jedné miliardy korun. Občané, kteří přišli o hodnotu svých pozemků, lesů a polností - protože zkrátka kvůli bezpečnostnímu opatření a vlastní bezpečnosti, kterou mimo jiné složky IZS při zásahu zajišťovali, je nemohli obhospodařovat. V této době jejich území ležela ladem, do lesů se pustil kůrovec a zmar jejich majetku byl nevyhnutelný.

Přesto nedostali do dnešního dne ani korunu. Jen za evakuaci jim stát vyplatil tři tisíce korun. To je jediné odškodnění, které dodnes po téměř sedmi letech od státu dostali.

Navíc ti, kteří mají svůj majetek mimo areál vrbětických skladů, na něj stále nemohou s potřebnou těžkou technikou. Dodnes tady totiž lidé nalézají munici. To, co bylo za plotem vrbětických skladů, nebylo prozkoumáno hloubkovým pyrotechnickým průzkumem, a tak trvá obava o bezpečnost.

Proto obce Vlachovice-Vrbětice, Haluzice, Lipová a město Slavičín přednesly v polovině května státu návrhy na odškodnění obcí a občanů v souvislosti s výbuchy skladů ve vrbětických muničních skladech.Provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu v okolí vrbětických skladů je nutné kvůli zajištění bezpečnosti vlastníků pozemků a obyvatel.