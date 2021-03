Zoo Zlín neměla nikdy nouzi o své návštěvníky. Zahrada, která patří k nejnavštěvovanějším v republice, vždy dokázala držet krok s evropskou i světovou špičkou.

Pandemie koronaviru však zavřela brány zoologických zahrad v republice včetně té zlínské. Tato zařízení se tak ocitla v hluboké krizi. Jak moc je situace ve skutečnosti vážná, oznámila minulý týden mluvčí Zoo Zlín Romana Bujáčková.

Zpráva o tom, že zahrada má finance pouze do konce dubna a poté přijdou krizová řešení, nenechala chladným nikoho, kdo ji má rád. Tak jako například editorku Deníku Michaelu Babíkovou. Koncem uplynulého týdne se dohodla se svou kamarádkou Zuzanou Tomáškovou a společně začaly vymýšlet způsoby, jak by se dalo „Lešné“ pomoci.

„Nakoupila jsem v e-shopu, ale pořád mi leželo v hlavě, že chci udělat něco víc. Společně s kamarádkou Zuzanou jsme se shodly, že je nutné zoo podpořit a zpropagovat celou situaci tak, aby si toho lidé opravdu všimli. O víkendu tak vznikl návrh kampaně, která se setkala s nečekaným úspěchem,“ uvedla Michaela Babíková.

Kamarádky zacílily na sociální sítě, které umí využívat.

Oslovit masu v krátkém čase

„Měla jsem potřebu informaci o problémech v zoo nasdílet více lidem. Sama bych ji málem přehlédla. Mám na zlínskou zoo krásné vzpomínky z dětství. Myslím, že je to srdcová záležitost řady lidí nejen ze Zlínského kraje. Proto jsme vytvořily v rychlosti návrh kampaně s cílem oslovit co nejvíce lidí za co nejkratší čas,“ uvedla Zuzana Tomášková.

„Z řady návrhů jsme vybraly ten, který se dal hned realizovat. Zrodila se událost na sociální síti Facebook ,Než bude pozdě. Podpořme zlínskou zoo‘, kde jsme se snažily situaci srozumitelně a stručně vysvětlit veřejnosti. Poté jsme se pustily do oslovování svých přátel, kteří nám pomohli s šířením virtuálním světem,“ přiblížila Michaela Babíková. Myšlenka podpory začala žít vlastním životem a celá akce se „rozjela“ naplno.

„Hrozně mě překvapilo, až jak moc. Vzpomínám si, jak jsem Míši psala, že by bylo fajn, kdyby se díky naší snaze vybralo alespoň 50 tisíc korun. A najednou to byl za víkend milion a půl. Určitě nejsme jediné, které se takhle snažily vyburcovat své známé a přispět na dobrou věci. Myslím si, že je to skvělé, kolik lidí se zapojilo. Doufám, že událost ještě osloví další lidi a možné přispěvatele, “ usmála se Zuzana Tomášková.

Jedním z řady těch, kdo kamarádkám pomohl byl Ondřej Albrecht z pražského Rádia Z. Ten se rozhodl také využít svůj facebookový profil, na kterém ho sleduje více než čtyři a půl tisíce lidí.

„Možná jsem se přestěhoval za prací do Prahy, ale srdcem zůstanu navždy Zlíňák. Zoo Zlín je pro mě bezesporu tou nejlepší na světě. Protože mne na sociálních sítích sleduje stále dost lidí z regionu, využil jsem tyto kanály k propagaci. Jsem rád, že to klaplo,“ netají se nadšením rodák ze Zlína.

Propagace a podpora zlínské zoo na sociálních sítích tak dostala další rozměr.

Zahrada již před touto podporou od veřejnosti vyhlásila v únoru jednu ze svých kampaní – virtuální projekt „Mám zvíře na víkend“. Ten se nyní v řádu dní stal hitem.

Společně se tak ve světě sociálních sítí spojili na podporu zoo jednotlivci i organizace jako například Korunka Luhačovice či Městské divadlo Zlín.

„Je to nádhera, nádhera, nádhera. I když nám to přineslo spoustu práce, jsme opravdu šťastní, že nás všichni takto podporují. Jsme za to opravdu vděční,“ poděkovala všem Romana Bujáčková. Podle ní zájem o jejich zahradu roste i v zahraničí, s pomocí se přidávají lidé v USA, Anglii i dalších zemích, kde žijí čeští krajané.

Miliony na krmení od státu

Ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec a ministryně financí Alena Schillerová po úterní debatě rozhodli uvolnit pro zvířata v zoologických zahradách 80 milionů korun z dotačního titulu MŽP. Výše příspěvku určeného pro všech 28 licencovaných zoologických zahrad v Česku, včetně Zoo Zlín, závisí na počtu ohrožených druhů živočichů, které daná zoologická zahrada chová. Peníze mají dorazit už v dubnu. Pro Zlínskou zoo vystačí do konce května.

Podle ministra životního prostředí se jedná o rychlou a účinnou pomoc pro zoologické zahrady na péči o zvířata.

„Naše podpora teď míří na pořízení krmiva pro chovaná zvířata. Žádosti se podávají v jednoduchém elektronickém režimu, který zoo již dobře znají. Posouzené budou obratem, v řádu několika dní. To znamená, že již v dubnu poplynou peníze na účty zoo,“ slíbil Richard Brabec.

Ministryně Schillerová se podle svých slov dohodla s ministrem Brabcem na podpoře jednoznačně.

„Současná situace nám zatím bohužel nedovoluje uvažovat o otevření zoologických zahrad veřejnosti. Na podporu chovaných, často ohrožených zvířat v zavřených zahradách proto z rozpočtové rezervy uvolním o 50 milionů korun navíc. Tak, aby zvířata pocítila dopady pandemie co možná nejméně," konstatovala šéfka resortu financí.

Ve vztahu k pořízení krmiva rozdělí ministerstvo peníze na základě počtu ohrožených druhů živočichů, které daná zoologická zahrada chová. Tento přepočet je podle ministerstva zcela spravedlivý a transparentní, protože na každý chovaný druh je určená specifická částka.

Každá zahrada tak dostane jinou částku. Pro menší to znamená podporu v řádu až statisíců korun, u větších půjde o jednotky milionů korun.

Konkrétně pro zlínskou zoo to podle její mluvčí znamená sumu ve výši 4 milionů korun.

"V celkové bilanci však naprosto vyniká současná výjimečná pomoc veřejnosti. Za tři březnové týdny lidé z celé republiky Zoo Zlín věnovali osm milionů korun, dvojnásobek příspěvku od státu," netajila nadšení Romana Bujáčková.



Zoo Zlín podle slov jejího ředitele vítá jakoukoli částku na podporu. „Ta současná od státu je určená výhradně na krmení. Odhaduju, že poskytnuté peníze z tohoto programu nám vystačí do konce května,“ řekl pro Deník Roman Horský.

Zajistit krmení je jen jedna z mnoha součástí důležitých pro chod zahrady. Je třeba také zaplatit zaměstnance, kterých je okolo stovky, energie a další náklady. Zlínská zoo má tři cíle, kterých hodlá v nejbližší době dosáhnout.

Ten první v podobě peněz na krmení je, alespoň na další dva měsíce, vyřešený.

„Druhý úkol, který nás čeká, je dostat se do kompenzačního covidového programu na podporu provozu zoo. Aby řešil i ty ostatní náklady. A třetí důležitá meta je co nejdříve otevřít venkovní areály naší zoologické zahrady,“ doplnil ředitel Horský.

Ministr Brabec k problematice dotací uvedl, že jeho resort jedná také s Unií zoologických zahrad a ministerstvem průmyslu a obchodu, aby zoo mohly využít i další podpůrné covidové programy.