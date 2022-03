„Sokolovna je v tristním stavu. Usilujeme o převedení majetku Sokolu Vizovice na město. Tato kulturně chráněná památka je v čím dál horším stavu. Místní Sokolové nemají finanční sílu na to, aby opravu budovy zafinancovali,“ vysvětlila zájem vizovické radnice na obnově budovy místostarostka Alena Hanáková.

„Není to o tom, že by město oplývalo financemi, ale jsme dost silní na to, abychom se pokusili získat externí finanční prostředky, zejména dotace. Město může získat větší podporu a má lepší administrativu v získání dotačního titulu na obnovu této kulturní památky,“ doplnila tajemnice městského úřadu ve Vizovicích Jana Fúsiková s tím, že v případě dotací, může město garantovat dlouhodobou udržitelnost. Podle ní totiž obnova a rekonstrukce vizovické sokolovny bude „běh na dlouhou trať“.

Potrvá v horizontu několika let.

Jak se žije ve Vizovicích? Pojďte na návštěvu

„Podobný problém řešili i v jiných obcích na Zlínsku, například v Lípě nebo ve Slušovicích. Převody pod obec se objekty sokoloven podařilo zachránit,“ připomněla Alena Hanáková.

A i když podle ní současné vedení Sokola Vizovice tvrdí, že jim o obnovu jejich budovy jde, pokud se nezačnou podnikat kroky k záchraně památky, může se stát, že budova půjde k zemi. Město proto chce, aby se v této věci začalo co nejdříve konat.

„Město má zájem o záchranu budovy a o to, aby sloužila občanům města. Musí však projít finančně nákladnou rekonstrukcí. Když se tak nestane, hrozí její devastace,“ zdůraznila Hanáková.

„Práce na obnově budovy budou obsahovat všechny stavebně-technické prvky, protože ty nejdůležitější jsou již dožité. Je zásadní jejich obnova. Budovu čeká naprosto zásadní rekonstrukce,“ přidala Jana Fúsiková.

Podle Aleny Hanákové s převedením budovy na město a její obnovou souhlasí většina zastupitelstva. V současnosti je celá záležitost předmětem vyjednávání. Sokolové by podle jejich tvrzení chtěli, aby jim město pomohlo sokolovnu opravit, ale aby se budova majetkově na město nepřeváděla.

„Vše je otázkou vyjednávání podmínek. Zatím jsme úplnou shodu nenašli a budeme ji hledat,“ zmínila tajemnice úřadu. Podle Aleny Hanákové Sokolové vlastní i místní fotbalové hřiště. „Celé roky do toho vůbec neinvestovali. V roce 2017 si jej město pronajalo na dvacet let a mohlo tak investovat necelé tři miliony korun do opravy běžecké dráhy kolem fotbalového stadionu. Díky novému povrchu se dráha využívá pro běh, jízdu na kole, koloběžce i kolečkových bruslích a je veřejně přístupná veřejnosti. Nicméně se na stadionu začaly bortit kabiny, nastává podobná situace. Sokoli na opravu nemají finance a město do toho nemůže investovat,“ připomněla Alena Hanáková.

Památky ve Vizovicích

barokní zámek, klášter Milosrdných bratří s nemocnicí z 2. poloviny 18. století a barokní děkanský kostel sv. Vavřince z roku 1792.

Na Masarykově náměstí stojí mariánský sloup z roku 1690 se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, sv. Floriána a sv. Prokopa.

Zámek Vizovice. Vznikl v polovině 18. století na místě bývalého cisterciáckého kláštera. Je to dvoupatrová budova se třemi křídly ve tvaru písmene U, postavená v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírkou se vzácným souborem děl nizozemského malířství a řadou jiných hodnotných předmětů.

Vizovice jsou městem s tradicí pálení slivovice, světově proslulou palírnou Rudolf Jelínek, tradičním kulturním setkáním Trnkobraní, folkovým festivalem Valašský frgál, rockovým festivalem Masters of Rock či tradiční sérií koncertů v zámeckém sále Vizovickým kulturním létem Aloise Háby. Tradici tam má také výroba vizovického pečiva.