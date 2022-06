To, co však podle něj momentálně provází všechny stavby v naší zemi, je dramatické zdražování stavebního materiálu.

„Tady v tom případě je pojistkou inflační doložka, což znamená, jistou úlevu pro zhotovitele, protože je jasné, že v tom následujícím roce bude mít možnost uplatnit navýšení ceny, které odpovídá inflaci předchozího roku,“ naznačil ministr dopravy jištění zhotovitelů staveb před inflačním prodražováním.

Zmínil však také například nedostatek kameniva.

„Jde o jeden z nedostatků i na těchto stavbách. Ty zdroje, ta ložiska kamení jsou poměrně daleko a na stavby je musejí dovážet, často až ze 60 kilometrů vzdálených míst. Musíme to ale překonat, jiné zdroje nemáme,“ pokrčil Kupka rameny.

Jde podle něj sice o přírodní omezení, se kterým se stavba dálnice musí vypořádat, ale vláda do budoucna bude pro stavbu dalších infrastrukturních projektů určitě potřebovat další ložiska.

„Pokud uvažujeme o vysokorychlostních tratích, tak to budeme mimo jiné potřebovat otevření dalších lomů,“ naznačil Martin Kupka.

Babice: několik let hustý provoz

Ministr dopravy diskutoval potíže staveb dálnice D 55 se starosty dotčených obcí.

„Budeme se se starosty bavit také o tom, jak vyřešit problém bzenecké doubravy, což je jedno z těch komplikovaných míst, i to, aby zátěž Strážnice a Bzence, k níž dojde po dostavbě stávající části dálnice až po Moravský Písek a Bzenec, neznamenala další komplikace pro lidi co právě tam bydlí.

A k podobnému náporu při dočasném sjezdu z dálnice D 55 zřejmě dojde i v Babicích.

„Právě po dokončení dálničního úseku Staré Město Babice bude dálnice svedena na původní silnici na konci Babic, a než se dálnice propojí s úsekem od Napajedel a Spytihněvy, bude tam několik let velmi hustý provoz,“ poukázala babická starostka Martina Horňáková.

Starosta Starého Města Kamil Psotka naopak ocenil, že se ministr dopravy zajímal o to, zdali jsou ve smlouvách inflační doložky.

Letos v lednu zahájilo ŘSD přípravné práce na stavbě navazujícího čtyřkilometrového úseku dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem na Hodonínsku. Na jeho stavbu dostalo sedm nabídek, nejlevnější podala Skanska za 1,16 miliardy korun.

Silničáři sice mají pravomocné stavební povolení, ale dosud nedokončili výkup pozemků. Podepsat smlouvu se zhotovitelem plánuje ŘSD v létě, zahájení stavby na podzim. Na přelomu roku 2024 a 2025 by ŘSD chtělo úsek zprovoznitl.

Budované úseky dálnice D55 odvedou tranzitní dopravu ze silnice I/55 i ze silnice II/427. Po kompletní dostavbě v budoucnu D55 propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude zhruba 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.

Plán výstavby dálnice D55



Obchvat Otrokovic na Zlínsku: otevření koncem září 2021



Babice – Staré Město: zahájení stavebních prací v říjnu 2020, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024



Staré Město – Moravský Písek: 8,8 km, zahájení stavby v roce 2021, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024



Moravský Písek – Bzenec: zahájení stavby v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2024



Bzenec – Bzenec-Přívoz, včetně mostu přes železnici: zahájení stavby v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2031



zdroj: ŘSD ČR