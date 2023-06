Stavba je hotová, řidiči si oddechnou. V Přílukách dnes končí dopravní omezení

Skončily práce na stavbě nového silničního mostu do Průmyslové zóny Příluky ve Zlíně. Pro řidiče to znamená jediné: vrací se zpět běžný provoz a ranní a odpolední kolony na trase Zlín-Vizovice by mohly skončit.

Stavba nového mostu a úprava komunikace ve Zlíně-Přílukách. | Foto: ŘSD