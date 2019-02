„My jsme to asi nepochopili. Pěším zbývá jen to, aby šli kolem hřbitova, přešli nadchodem a dostali se na pozemky a směrem k farmě. Takže se počítá s nadchodem pro pěší?“ ptali se nevěřícně ve středu obyvatelé Kvítkovic a okolí představitelů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jejich společném veřejném setkání, kde byla hlavním tématem začínající výstavba jihovýchodního obchvatu města.

„Ne,“ zněla odpověď ŘSD. Lidé se tak dozvěděli, že jim dálniční těleso uzavře „zkratku“ k pozemkům a zahradám u farmy, místo, kam chodili do přírody. Nyní, pokud se sem budou chtít dostat, budou muset jít po frekventované komunikaci nebo šlapat po svých několik kilometrů.

A i když autem to asi takový problém nebude, k místu dříve mířili zejména lidé na procházky, maminky s dětmi, cyklisté. O to hůř, když se na setkání s představiteli ŘSD dozvěděli napřímo od ředitele ŘSD Karla Chudárka, že při stavbě není počítáno na komunikaci s žádným podchodem, nadchodem nebo souběžným chodníkem. Obyvatelé se prý se svými připomínkami ozvali pozdě.

„Vybudování podchodu by nyní bylo technicky složité kvůli spodní vodě, která by se musela neustále odčerpávat a to by bylo drahé,“ vysvětlil Karel Chudárek.

„Máme malého chlapečka a plánujeme další dítě, takže tady chtějí opravdu říct, že já vezmu kočárek, dítě na odrážedle a půjdu tady po té frekventované cestě až někam na konec Kvítkovic a tam někam polezu, abych vzala děcka do přírody? Na to nemám slov. A navíc si pamatuji, že nám před několika lety slibovali podchod,“ zlobila se například naštvaná maminka Klára Čaňová.

Obchvat Otrokovic Foto: Ředitelství silnic a dálnic

„My místo toho, abychom se synem ušli pár desítek metrů a byli v přírodě, tak po stavbě obchvatu budeme muset ujet čtyři kilometry autem,“ nevěřil zase Radek Štěrba.

Stavba obchvatu Otrokovic, který navazuje na již realizovanou severovýchodní část, má po svém dokončení v roce 2022 definitivně odvést veškerou tranzitní dopravu z města. Přesto již pár měsíců (loni v říjnu, pozn. red.) po jejím zahájení budí emoce u obyvatel zejména Kvítkovic.

Je totiž rozdělena do tří etap, měří 3,6 km a bude trvat tři roky. Hned ta první uzavře na rok pohořelickou křižovatku od Pohořelic a Napajedel za hřbitovem. Poté stavbaři zamíří do Napajedel, kde se dálnice napojí na původní cestu I55. Pak bude následovat dokončení stavebních a doprovodných prací a bude spuštěn zkušební provoz.

Dalším problémem, který občané přednesli, je nadměrný hluk a prašnost. Hluk má vyřešit podle zástupců zhotovitele protihluková stěna, která začne hned v ústí stavby, a prach slíbili stavebníci řešit také.

„Při zvýšené prašnosti budeme využívat kropicí vozy. Co se týká vibrací, před zahájením výstavby nafotíme všechny dotčené domy zvenč, a pokud nás pustíte domů, nafotíme i interiéry, abychom měli fotodokumentaci pro případ, že by stavba vaše domy poškodila,“ sdělil lidem Ondřej Kolaja, zástupce zhotovitele.

Zda bude po dokončení úsek zpoplatněn, nebo ne, nedokázali pracovníci ŘSD říct, podle nich to je problém legislativy.