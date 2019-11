„Myslím si, že na to mají právo. Ale taky to, že stávkou se nic nevyřeší. Problémy ve školství jsou systémové,“ komentovala stávku a její důvody Zuzana Hlaváčová, která má doma malého školáka a studentku gymnázia.

ŘEDITELKY NESOUHLASÍ S JEDNÁNÍM VLÁDY

Ve Zlínském kraji se středeční stávky zúčastnilo celkem 93 škol. Informoval o tom předseda krajské organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Pavel Štěpán „Z tohoto počtu bylo 28 těch, které zřídil kraj (střední a speciální školy – pozn. red.), doplnil Pavel Štěpán.

Mezi těmi, kdo se připojil ke stávce, byli i zaměstnanci Základních škol Trávníky a T. G. Masaryka v Otrokovicích.

„Vláda svým jednáním nepřispívá k důstojnému postavení zaměstnanců ve školství. Ministr školství několikrát v průběhu roku 2019 změnil svůj postoj ke zvyšování platů pedagogických pracovníků, ani v jednom případě však ne k lepšímu. Veřejnosti je vždy prezentováno něco, co pak neodpovídá realitě. Stávkou chceme ukázat vládě, že s tímto způsobem jednání nesouhlasíme. Jde nám o prestiž a důstojné postavení učitelského povolání.“ zaznělo ve společném prohlášení ředitelek obou škol.

Informaci Deníku potvrdila ředitelka Základní školy Trávníky Eva Horňáková.

DĚTI JAKO RUKOJMÍ?

Ne všechna školská zařízení se však ke stávce připojila, jako například Základní škola a Mateřská škola Veselá.

„Stávky jsme se nezúčastnili, protože jsme tady již letitý pedagogický personál a těch zklamání jsme zažili již tolik, že této situaci už jen přihlížíme. Další důvode, proč jsme do stávky nešli, je ten, že tady máme malé děti. Nechtěli jsme komplikovat život jejich rodičům,“ vysvětlila ředitelka školy Ladislava Čočková.

Pavel Štěpán, předseda školských krajských odborářů se domnívá, že důvodů, které vedly odbory k vyhlášení stávky, bylo hned několik.

„Je to neplnění slibů vlády, podfinancování školství, obrovské navýšení administrativy a také to, že se operuje s procenty a nikde to není vidět,“ vyjmenoval Pavel Štěpán, který je také pedagogem, výčet hořkých kapek pro učitele tak, jak to vnímá on.

Stávka učitelů celostátně



Podle celorepublikové organizace, Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, zůstalo ve středu zavřeno 1221 škol, provoz omezilo přes 2700 škol a téměř tři tisícovky z nich vyjádřily stávkujícím podporu, aniž by stávkovaly.



„Vadí jim, že vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Do stávky se tedy nějak zapojila více než polovina škol,“ sdělilo vedení školských odborů na středeční tiskové konferenci.