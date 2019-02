Region – Žádné dlouhé vyspávání, budíčky natáhnout o několik desítek minut dříve než obvykle, vyhledat ve skříni bílé či zelené oblečení a hurá do ulic. Zhruba takové ráno měly v pátek stovky lidí. S nápisy a obrázky stop autům na transparentech se totiž zapojili do pochodu po části krajského města při příležitosti Mezinárodního dne bez aut.

Průvod byl zhruba pětisethlavý. „Když jdou všichni, tak proč bych nešla já se svými spolužačkami," řekla Deníku jdoucí v čele průvodu Monika Kalivodová, žákyně osmé třídy zlínské Základní školy Křiby. Ta pochod, jehož úkolem bylo zvýšit povědomí obyvatel a dětí o ochraně životního prostředí, uspořádala.

Pochod zabezpečený dohledem učitelů a strážníků šel od kostela na Jižních Svazích přímo ke škole, zdolal tak zhruba půl druhého kilometru. „Dcerku jsem tak alespoň doprovodil do školy. Je to příjemné zpestření po ránu. Auto jsem dneska nechal doma, raději se projdu pěšky nebo pojedu trolejbusem," usmíval se v průvodu Tomáš Zajíček ze Zlína. I on doma s dcerkou prohledal šatník a oblékli si zelená trička coby symbol akce. Celý pochod absolvoval i ředitel školy Zdeněk Mikoška. „Počasí nám krásně vyšlo, rodiče, děti i učitelé se prošli pěkně pěšky do školy," řekl ředitel.

V cíli, tedy před vchodem do školy, už netrpělivě své spolužáky vyhlížela skupinka mladších chlapců a dívek, kteří si raději přispali. „Skandujte, že auta jsou fajn, auta jsou fajn!" vyzýval škádlivě děti jeden ze starších chlapců. A uspěl, přidala se k němu například třeťačka Marťa Jurů. „Auta jsou fajn. Mě se vstávat nechtělo, raději jsem si přispala. Autem jezdím každou vteřinu," odvětila ležérně školačka.

Pochod na podporu Mezinárodního dne bez aut připravila Základní škola Křiby poprvé, hodlá v tom však v následujících letech pokračovat. „Považujeme to za obrovský úspěch, školáci i učitelé se do toho zapojili ve svém volném čase. Nikoho jsme nenutili. Jen jsme tím potvrdili, že naše škola má přátelskou, pohodovou atmosféru," zhodnotil zástupce ředitele pro druhý stupeň Pavel Růžička.

Cílem akce podle něj bylo, aby se děti naučily, že mají chránit přírodu. „A aby poznaly okolí své školy, protože spousta z nich jezdí s rodiči autem skoro až ke vstupnímu vchodu. Děti si tak měly uvědomit, že příroda se sama neubrání. Navíc školu máme krásně umístěnou v přírodě," podotkl. Příští rok chtějí pochod naplánovat s nějakou obměnou.

„S návrhem akce přišel zástupce ředitele. Bylo to sice trochu narychlo, ale jsem rád, že se konala. Dokázali jsme tak, že jsme nejlepší škola ve Zlíně," doplnil s úsměvem předseda rady žákům deváťák Jakub Hoffmann.