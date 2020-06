VIDEO: Stop Babišovi! Ve Zlíně se protestovalo proti premiérovi i jeho vládě

Tož to né. I s transparentem s využitím refrénu textu známé písně „Kurnik šopa, tož to ne, to je teda moc!“ protestovali lidé proti premiérovi Babišovi ve Zlíně. V krajském městě se jich na demonstraci sešlo asi dvě stě. Demonstraci pořádala organizace Milion chvilek pro demokracii.