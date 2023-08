S dětmi pod vlivem alkoholu se během prázdnin často setkávají zlínští strážníci. Příkladem je třeba patnáctiletý mladík, který nadýchal 1,9 promile.

Strážníci o prázdninách řeší podnapilé děti ve Zlíně. | Foto: MP Zlín

„V podvečer soboty 5. srpna vyjížděla hlídka Městské policie Zlín do vnitrobloku v centru města, kde se nacházela skupina mládeže, z nichž někteří popíjeli alkohol. Strážníci následně zjistili, že z jedenácti chlapců a děvčat ve věku od 10 do 16 let je pět pod vlivem alkoholu. Orientační vyšetření prokázalo hodnoty od 0,2 do 0,4 promile alkoholu v dechu, kdy nejvyšší hodnota připadala na nejstarší z přítomných,“ uvedl mluvčí zlínské městské policie Pavel Janík s tím, že strážníci poté informovali zákonné zástupce dětí, kteří si je následně převzali do rodičovské péče.

O poznání závažnější situace se odehrála o den později v místní části Malenovice, kde se na jednom místě údajně shodou okolností potkal patnáctiletý chlapec se stejně starou dívkou.

„On šel podle svých slov z lesa, kde pil s kamarádem pivo, ona uvedla, že byla se spolužáky. Jelikož bylo na první pohled patrno, že se oba nachází ve stavu, v němž by se ještě pár let nacházet neměli, následovalo orientační vyšetření,“ popsal Janík. To prokázalo u slečny 1,3 a u mladíka dokonce 1,9 promile alkoholu v dechu.

„Vzhledem k těmto hodnotám pojala hlídka MP Zlín podezření ze spáchání přečinu podání alkoholu dítěti. Toho se dopustí ten, kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, a hrozí za něj až roční trest odnětí svobody. Šetření této události si proto převzala republiková policie,“ doplnil Pavel Janík.