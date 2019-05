„Nemáme žádnou planetu B,“ volají studenti středních škol a snaží se vytáhnout české politiky z pasivity.

„Musí začít aktivně projednávat řešení klimatické krize,“ sdělila hlavní organizátorka stávky za klima, osmnáctiletá studentka Markéta Křivánková z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť.

Mezinárodní hnutí mladých lidí Fridays For Future (FFF), ke kterému se připojili studenti z mnoha měst Zlínského kraje, bojuje za svou budoucnost.

„Není nám jedno, že generace našich rodičů a prarodičů ničí naši zemi a naši budoucnost. Jsme znepokojeni postojem společnosti a politiků,“ přidala s tím, že zažíváme velké vymírání druhů, půda je čím dál tím méně úrodná, ovzduší je toxické, oceány jsou čím dál kyselejší a téměř nikoho to nezajímá.

Osmý kontinent zabijákem

Milion zabitých ptáků a dvě stě tisíc savců, sto tisíc mrtvým mořských želv a nespočet uhynulých ryb.

„Do roku 2050 by podle vědců mělo být v mořích více plastů než ryb a zkolabuje celý mořský ekosystém,“ uvedla fakta šestnáctiletá studentka Vendula.

I to je následek Velké tichomořské odpadkové skvrny.

„70 % produkovaného plastového odpadu končí na dně oceánů nebo moří,“ sdělila.

Výsledkem je obrovský ostrov složený z plastového odpadu, kterému se říká osmý světadíl. Podle vědců je větší než Španělsko, Francie a Německo dohromady.

Zabírá více než milion a půl kilometrů čtverečních a je tvořen z 1,8 bilionu kusů umělé hmoty, přičemž 94 % tvoří mikroplasty, které se nedají vylovit a dostávají se do čtyř pětin pitné vody na celém světě.

Politici, konejte

Mezi základní požadavky stávkujících patří zejména snížení vypouštění emisí skleníkových plynů. Česká republika je 4. největším znečišťovatelem v rámci Evropské unie. „Politici říkají, že se změnami klimatu nic nezmůžou. Když ne oni, tak kdo?“ ptají se studenti.

Z jejich projevů vyplynulo, že nejvíce emisí skleníkových plynů produkuje úzká skupina bohatých lidí a korporátů.

„Nezachrání nás nic jiného než systémová a politická řešení. Politici mohou jednat. Mohou například zastavit rozšiřování těžby uhlí na Dole Bílina. Místo odprodeje nejstarších a nejšpinavějších uhelných elektráren je mohou zavřít. Mohou začít plně rozvíjet potenciál obnovitelných zdrojů. Obchod s fosilní energií je také obchodem s naší budoucností,“ zaznělo z oficiálního prohlášení Fridays For Future.

Pátky pro budoucnost

Každý pátek po celém světě vychází do ulic stávkovat tisíce středoškoláků, kteří po politicích a dospělých požadují co nejrychlejší řešení problémů se změnami klimatu. Celosvětové stávky za klima, která se konala 15. března, se zúčastnilo více než 1,6 milionu studentů ve více než 90 zemích světa.

„Nelze jen čekat a nečinně přihlížet tomu, jak si sami ničíme Zemi,“ volají studenti.

„V březnu jsme se ke stávce nepřipojili, proto jsme se ji rozhodli uspořádat nyní,“ vysvětlila Markéta Křivánková.

Lide nad třicet tomu už nikdy neporozumí

„Učitelé vás nenaučí, jak je to s klimatickou změnou doopravdy. Jaké jsou mechanismy, jaké to má dopady, co všechno se musí proti tomu dělat. To všechno se musíte naučit sami,“ nabádal studenty fyzik a odborník na globální oteplování Jan Hollan. „Lidé nad třicet tomu již nikdy neporozumí,“ přidal.

Stávkující studenty podpořil i herec zlínského divadla a hudebník Matěj Štrunc. Podle něj je obrovské množství příležitostí, jak zastavit nebo alespoň zpomalit klimatické jevy na naší planetě.

„Jsem šťastný, že naší generaci není jedno, co se na světě děje,“ uvedl s tím, že je zcela nezbytné, aby každý z nás začal u sebe. Abychom planetu nezanášeli a aby naše uhlíková stopa byla co nejmenší. Planeta podle něj nemá dost času na to, než si osm miliard lidí uvědomí, že se k ní chováme zcela nešetrně.

Studenti radí, jak začít

Vylučme používání jednorázových plastů nebo je alespoň omezme na minimum. Svačiny balme do krabiček na více použití, nosme s sebou na nákup látkové pytlíky a tašky. Opakovaně použitelné pytlíky na pečivo, ovoce, zeleninu, bylinky a jiné potraviny by neměly chybět nikomu z nás. Maxim Bitto z Gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka radí, že nejdůležitější je být na nákup vždy připravený, tak se lze vyhnout použití igelitových sáčků.

Choďme pěšky tak často, jak jen to situace dovolí.

Voda jako voda? Voda z kohoutku chutná stejně jako ta balená v plastu.

Pojďme příkladem. Je těžké lidi přesvědčit, že mají nakupovat v bezobalových obchodech, ale zkusme ukázat, že i toto je možnost. Vypravujme o tom rodině, blízkým, známým, kamarádům. Řekněme to všem. A občas křičme dostatečně hlasitě, aby k nám dolehla alespoň naše ozvěna.

Fridays For Future je iniciativa studentů a studentek, kteří kritizují nečinnost politiků v souvislosti s negativními změnami klimatu.