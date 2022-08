„Pořád nemůžeme uvěřit tomu, co se tady stalo. Všechny nás tato tragická událost silně zasáhla,“ přiznala Deníku jedna z pracovnic úřadu. „Byla to milá a veselá slečna,“ dodala.

Podobně o teprve třicetileté úřednici Kateřině H. hovoří i lidé z jejího okolí, podle kterých byla milá, usměvavá a spolehlivá.

Její tragické úmrtí všechny zasáhlo o to víc, že jej má na svědomí její bývalý partner.

Mladý pár spolu několik let bydlel v bytě v Otrokovicích. Kvůli vzájemným neshodám se však rozešli a mladá žena se od svého partnera odstěhovala zpět k rodičům do rodné obce na Uherskohradišťsku, s čímž se její devětadvacetiletý bývalý přítel nedokázal smířit.

Muž proto ve čtvrtek přišel za ženou přímo do práce, kde ji měl několikrát střelit, čímž jí způsobil smrtelná zranění. Následně pak otočil zbraň také proti sobě.

Hrály roli drogy?

Podle informací Deníku měl být muž během incidentu pod vlivem silných omamných látek.

„Tuto skutečnost nemáme potvrzenou odborným zkoumáním, proto ji v tuto chvíli nemohu potvrdit ani vyvrátit,“ řekla v pondělí Deníku policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Muž je nadále hospitalizovaný ve zlínské Baťově nemocnici. Mluvčí zdravotnického zařízení Dana Lipovská v pondělí Deníku potvrdila, že jeho stav zůstává vážný.

„Je stále v těžkém stavu a ohrožení života,“ uvedla mluvčí.

Neměl zbrojní pas

Okolnosti střelby, střelcův motiv i to, jak si opatřil zbraň, nadále vyšetřují kriminalisté. Nové poznatky však prozatím nezveřejnili.

Důležitý pro další vyšetřování bude mimo jiné výslech pachatele samotného, to ale vzhledem k jeho zranění nyní možné není.

„Jeho stav je stále natolik vážný, že s ním nemohou být provedeny žádné úkony trestního řízení,“ řekla Kyšnerová.

V budově Krajského úřadu ve Zlíně se střílelo ve čtvrtek 28. července dopoledne. Na místě zasahovali policisté, strážníci i zdravotníci. Pachatel k vraždě své bývalé přítelkyně použil zbraň, která mu nepatřila. Podle policie nemá zbrojní pas.

„Ke střelbě použil zbraň registrovanou na jinou osobu,“ sdělila už dříve Kyšnerová.

K tragédii došlo ve 14. patře 21. budovy, tedy v místě, kde se nachází odbor kanceláře hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

„Bohužel je to čin nevratný. Zemřela mladá kolegyně, která patřila do našeho týmu kanceláře hejtmana, takže to zasáhlo i mě. Ovlivní to chod celého úřadu. Teď musíme být silní. Nejhorší zprávou je, že zmařený život nic nevrátí,“ řekl Radim Holiš.