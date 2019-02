Zlín – Kuriózní úvod mělo poslední zasedání zlínského zastupitelstva. Mělo se rozhodovat mimo jiné i o rozdělování dotací sportovním oddílům či delegovat zástupce do dozorčích rad.

Primátor Miroslav Adámek. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Fabián

Téměř čtvrtina zastupitelů se tak musela v některých bodech zdržet hlasování a také svůj střet zájmů ohlásit kolegům. „Člen Sokola, Orla, tenisového oddílu, filharmonie," hlásili postupně jednotliví zastupitelé.

„Je hezké, že se takto dozvíme, kdo má jaké zájmy," glosoval nastalou situaci Miroslav Adámek, primátor města Zlína.

Korunu všemu nasadil opoziční zastupitel Aleš Dufek, který také podlehl atmosféře a s úsměvem prohlásil: „Já už pořádně nevím, co je a co není střet zájmů, a protože tady vidím v programu i bod na prodej varhan do kostela, raději hlásím, že jsem katolík," pronesl Aleš Dufek, a rozesmál tak celý sál.