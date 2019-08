A důvod?

Podle sadařů, páleničářů i zemědělců byly trnkové stromy především loňským obrovským náporem plodů vysíleny a jednoduše letos odpočívají.

„Stromy přerodily, některé měly polámané větve, tak musí narůst nové,“ míní spolumajitel Eko sady Komňa na Slovácku Lumír Malec.

Loni museli po sklizni některé stromy ořezat doslova až na pahýly.

„Obrašily, je to dobré, do dvou let může být zase úroda,“ myslí si pěstitel.

Další příčinou letošní menší úrody jsou mrazíky, které zaúřadovaly v květnu. „Přišly na začátku května, o měsíc později se přidaly kroupy,“ doplnil další z jednatelů firmy Eko sady David Ryšavý.

„Je to ovšem lokální záležitost, někde šlo třeba jen o kilometrový rozdíl, kde pomrzly trnky a kde měli štěstí a mráz je nezničil,“ doplnil Jiří Koňařík, ředitel pro zemědělskou výrobu společnosti Rudolf Jelínek Vizovice. Podle něj jsou pro dobrou úrodu a ochranu stromů důležité dvě věci. Vybrat si dobrou lokalitu, nejlépe na kopci a udržování stromů v dobrém zdravotním stavu.

„Co máme stromy na kopci, tak i když klesne teplota pod nulu, tak stromy nepomrznou,“ prozradil Jiří Koňařík.

Na výnosu trnek a švestek se také podle odborníků podepsalo letošní sucho.

„Srážky došly až před čtrnácti dny, to bylo to pozdě, sucho se na úrodě trnek podepsalo také, ten propad byl obrovský,“ vysvětlil Aleš Marčík z Ovocných sadů ve Žlutavách na Zlínsku.

„Už jsme si na to zvykli, vyjdeme tak akorát, ale musíme se uskrovnit, neplánovat žádné investice, protože nevíme, jaká bude úroda ovoce příští rok,“ prozradil plány na tuto sezónu.

Podle něj jsou kvůli nedostatku vody menší plody meruněk, i když těch se prý urodilo hodně.

Přesto, že není úroda ovoce podle přání ve zlínských sadech Jadernička, přesto je jejich majitel Milan Rak spokojený.

„Vypadá to po všech stránkách dobře. Švestek bude málo, budou tedy dražší, a navíc, nebudou se lámat stromy jako loni. Jsem spokojený,“ pochvaluje si sadař s tím, že letošní úroda švestek bude oproti té loňské poloviční.

„Něco tam bude,“ nestěžuje si Milan Rak. Podle něj s touto situací počítal. „Ty stromy byly po loňsku úplně vyšťavené, to se dalo čekat,“ zmínil.

Spokojený je i sadař Filip Mareš, z pěstitelské pálenice Vsetín. I když on sám zaznamenal menší úrodu trnek, přesto má důvod k radosti. „Bude pěkná úroda jablek,“ pochlubil se.

Na Zlínsku mají však o jablka i švestky obavy.

„Uvidíme, jestli bude pršet, bylo dost sucho a jablka i švestky dost popadaly, tak uvidíme, co se na strmech udrží,“ uvedl páleničář z pálenice Březůvky Miroslav Mikel. Co jvšak již podle něj lidem v sudech kvasí, jsou meruňky.

„Stromy ze sebe loni vydaly veškerou energii a sílu. Navíc je půda hodně suchá a to má na stromy vliv,“ uvedla za krajskou Agrární komoru Jana Brázdilová.

Podle ní je však možné, že letos budou velké plody švestek.

„Vše je ale otázka přírody, do toho my nejsme schopni zasáhnout,“ připomněla. Co se týká úrody jablek, ty podle ní příliš velká nebudou, mělo by jich ale být hodně.

„Stále je však otázkou, zda bude dostatek vláhy, aby jablka dorostla,“ doplnila Jana Brázdilová z Agrární komory Zlínského kraje.

Co je uvnitř?

Plody obsahují 78 % (přezrálé) až 87% (nezralé) vody, 7% až 14% cukru (invertní cukr 6%, sacharosa 4,8%).

Švestky také obsahují organické kyseliny (například jablečná), třísloviny, dusíkaté látky, minerální látky (sodík, draslík, fosfor, vápník, hořčík, železo) a vitamíny (provitamín A 0,21 mg/%, B1 0,14 mg/%, B2 0,03 mg/% a C 5 10 mg/%).

Zdroj: cs.wikipedia.org