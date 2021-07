„Je to pro mě cenná zkušenost. Tahle práce se mi navíc líbí, ráda se starám o pacienty,“ svěřila se studentka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Zlíně.

Co je potřeba, to dělám

V „Baťovce“ dostala možnost poznat provoz hned několika oddělení. Působila například na interně, chirurgii nebo urologii. Během letních prázdnin se s ní mohou pacienti setkat na očním oddělení. Jí samotné se líbilo na každém pracovišti.

„Vždy jde o péči o pacienty, o pomoc kolektivu spolupracovníků. To mě naplňuje. A nerozlišuji, zda se po mě chtějí úkony zdravotní sestry nebo sanitářky. Co je potřeba, to dělám,“ konstatovala.

Vítaná pomoc

Stejně jako Klára Skovajsová pomáhá v KNTB aktuálně dalších přibližně 90 studentů a studentek. Většina z nich v největší nemocnici ve Zlínském kraji pracovala už dříve, například během školního roku.

„Jedná se především o studenty a studentky škol se zdravotnickým zaměřením, kteří vypomáhají například na ARIM, interně, onkologii, Centru klinické gerontologie nebo na očním oddělení. Studenti z jiných škol s nezdravotnickým zaměřením pomáhají také v bistrech, na IT oddělení, provozním oddělení a na správě budov. Všichni jsou pro nás ceněnou pomocí a jejich práce si opravdu vážíme,“ vzkázala Kamila Slabáková, náměstkyně ošetřovatelské péče ve zlínské nemocnici.

Brigádní poměr má Klára Skovajsová uzavřen s KNTB na celé letní prázdniny. Zda bude pokračovat v práci pro nemocnici i na podzim, v tuto chvíli neví. Rozhodne se podle toho, jak náročné bude nadstavbové studium oboru dětská sestra.

„Pokud ale kombinaci školy a práce v nemocnici zvládnu, ráda budu pokračovat,“ ujistila.