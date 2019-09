„Hodně bylo v rámci těchto principů napsáno například v oblasti lean filozofie, neboli odstraňování plýtvání v rámci jakéhokoliv systému. Tento princip je mi nejbližší nejen z hlediska toho, co přednáším, ale i z pohledu toho, co v životní filozofii vyznávám. Dalším, pro mě typickým nástrojem, je kaizen filozofie. Jedná se o zlepšování s využitím drobných změn, které vedou ke konkrétním zlepšením. Jde o východní filozofii, která je ověřena v pracovní praxi i v životě,“ uvedl děkan Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně David Tuček.

Deník s ním mluvil o vysokém školství, ekonomickém vývoji i blížící se konferenci s názvem Baťův odkaz Evropě, která se uskutečnila 18. září.

Co jste tedy změnil třeba za poslední období? Co se vám podařilo?

V osobním životě došlo k tomu, že jsem se přestěhoval do Zlína, abych to měl blíž k práci. V profesním životě jsem se stal děkanem Fakulty managementu a ekonomiky. S našim týmem jsme získali i přibližně 15 nových akreditací pro výuku různých ekonomických studijních programů. Uskutečňujeme také zajímavé projekty na národní i mezinárodní úrovni.

Naše univerzita, v oblasti ekonomiky a managementu, dosáhla pro rok 2019 v mezinárodním žebříčku světových univerzit Times Higher Education World University Rankings pozice 401-500. Ostatní české veřejné vysoké školy, například i Masarykova univerzita či ČVUT, jsou v této kategorii všechny umístěny 500+.

Zvyšujeme také kvalitu studentského prostředí, kdy jsme mimo jiné kompletně vyměnili vybavení učeben, počítačových místností i přednáškových sálů. Usilujeme také o pořízení didaktické robotické linky pro podporu výuky průmyslového inženýrství za asi 20 milionů korun.

Když zavzpomínáte na vaše studium a porovnáte Vás a současné posluchače, tak v čem jsou současní studenti jiní a v čem je jiné studium. A myslíte si, že jsou na studenty kladeny menší nároky než v minulosti?

V globále lze říci, že požadavky na studenty se za posledních 20 let výrazně nezvýšily. Změnil se však jejich přístup a motivace. Na všech stupních vzdělávání je výrazně nižší selekce. Dnešní studenti jsou výborní „hledači“ informací, ale chybí jim schopnost analytického uvažování, dedukce a často se nechávají pasivně strhnout tím, co našli na webu.

Proč tomu tak podle Vás je?

V souvislosti s výukou ekonomie, ale i řadou dalších technických předmětů a oborů souvisí zejména přístup k výuce matematiky. Pokud nemáte povědomí o průběhu matematické funkce, kde máte najít její minimum a maximum, pak ani nevíte, jak si najdete minimum či maximum nákladů firmy. Studenti pak nedokážou zvládnout základní předměty jako je mikroekonomie, makroekonomie či manažerské účetnictví tak dobře, jak to dokázala stejná kohorta vysokoškoláků před 20 lety. Tedy v době, kdy byla matematika předmět, na něhož se kladl důraz.

Musíte být proto mírnější při hodnocení výsledků studia?

U studijního prospěchu či u závěrečných zkoušek laťku rozhodně nesnižujeme. Jinak tomu ale je u přijímacího řízení. Zatímco dříve byl ke studiu přijat každý sedmý, dnes uspějí dva ze tří uchazečů. Raději chceme nabrat studentů více, aby se pak protřídili sami během studia, které určitá část, a to větší než dříve, prostě nedokončí. Samozřejmě se to ale projeví na celkových výsledcích jednotlivých ročníků, protože děti se chytřejší nerodí.

Jaký by podle Vás byl student Tomáš Baťa v dnešní době?

Baťovy studijní výsledky nebyly dobré. To ale z důvodu, že navštěvoval školy, které nebyly vedené v jeho mateřském jazyce, nýbrž v němčině. Podle mne by ale dnes měl šanci být dobrým studentem vzhledem k tomu, že si vždy jednoznačně šel za svým cílem. A to i ve chvílích, kdy se mu nedařilo. Pokud by neuspěl napoprvé, tak by to určitě zkusil napodruhé nebo napotřetí, což dnes studenti bohužel také nedělají. Hodně z nich se nechá prvním neúspěchem odradit.

Jakým směrem se ubírá vysoké školství v České republice?

Obecně se tvrdí, že vysoké školství v ČR je podfinancováno, ale je také na místě se ptát na směřování peněz. Jednou z oblastí jsou mzdy, které neodpovídají situaci na pracovním trhu. Pedagogové sice mají šanci se zapojit do projektů, aby si přivydělali, ale základní tarif je dramaticky podhodnocený. Druhou oblastí, na kterou je třeba se zaměřit, je směřování investiční podpory z evropských strukturálních fondů. A to hlavně do životaschopných projektů, které hlavně u tvrdých – investičních projektů po jejich dobudování musí zanechat samo-živitelný výsledek.

A jakým směrem kráčí tuzemská životní úroveň ve vztahu k okolním i vyspělým zemím?

Životní úroveň je základní ukazatel výkonnosti ekonomiky. V Česku se za posledních přibližně 15 let zvedla. Zatímco při vstupu do EU byla životní úroveň v České republice na přibližně 70 procentech průměru tehdejší unijní patnáctky, předloni se vyšplhala přes 80 procent.

Z hlediska výkonnosti za jeden rok můžeme říct, že ve srovnání hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele ještě nedosahujeme úrovně vyspělých států EU. Jsme cca na 90 procent průměru osmadvacítky. I z hlediska průměrné hodinové mzdy, jsme pozadu ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, konkrétně na cca třech pětinách průměru EU.To, v čem máme rezervy, je výkonnost jako taková. Konkrétně mám na mysli produktivitu práce. Ta zdaleka nestoupá tak rychle, jak rychle v ČR stoupá minimální mzda, od které se pak odvíjejí platy na lépe ohodnocených pozicích.

Jak na tom podle vás tedy budeme za 10 let?

V oblasti růstu produktivity práce v České republice do 10 let odhaduji zvýšení v řádu pouze jednotek procent.

V oblasti růstu životní úrovně je to komplexnější, těžko jednoduše vysvětlitelné, záleží na více ukazatelích, jako je HDP na obyvatele,produktivita práce ad.. Konkrétně u HDP se dá předpokládat, růst v průměru kolem 2,5 % ročně.

Máte na fakultě dostatek pedagogů, kteří by mladé lidi naučili chovat se zodpovědně k současným i budoucím generacím? Tedy řekněme trvale udržitelně? Je těžké sehnat takové kolegy, kteří budou studentům tento přístup k životu i k práci vštěpovat?

Říká se hezké přísloví, že kdo sám nehoří, těžko může zapalovat. Zápal se projevuje i tím, že dokážeme studentům nabídnout odbornou praxi, nebo účast na projektech typu Nadaní studenti. Toto je to, co je nadchne a díky čemu se mohou dostat na zajímavé přednášky, nebo získat manažerské zkušenosti. Dokážou potom lépe odhadnout, co je v praxi čeká a lépe se na ni připravit. Pedagogů, kteří zvládnou přenést zápal na studenta, není nikdy dost. Ale fakultě se daří, máme proto z koho při výběrových řízeních vybírat.

Jak by podle vás vypadal Zlín, kdyby předčasně nezemřel Tomáš Baťa a kdyby jeho hlavní následovník, nevlastní bratr Jan Antonín Baťa nemusel zemi po II. světové válce předčasně opustit?

Dá se předpokládat, že by byly dotaženy věci z oblasti infrastruktury, jako je dálnice napříč celou republikou. Celý kraj by zřejmě byl velmi významným centrem nejen průmyslovým, ale uměl by na sebe stahovat i aktivity vzdělávací, větší koncentrace průmyslu atd.

Proč podle vás Zlínsko nepatří mezi ekonomickou elitu v ČR?

To, co se podařilo nastartovat ve Slušovicích v podobě JZD Slušovice, tak se dnes ne úplně daří a to v rámci většiny odvětví v regionu. Obecně platí, že o okrajové regiony s horší infrastrukturou mají investoři obecně menší zájem, to platí pro celou republiku. Nejdříve se dívají k Praze, do Středočeského nebo Plzeňského kraje. Také proto, že je tam vyšší potenciál pracovní síly.

Z hlediska zaměření průmyslové výroby se setrvává u již vybudovaných podniků, další ale příliš nevznikají. Ve zlínském regionu rovněž až na výjimky nejsou výzkumná centra s delší historií. Kdyby se výzkum začal budovat před dvaceti lety, tak bychom bezpochyby byli dnes dále. Problém je také ve struktuře pracovní síly. Pokud tady lidi nevzděláte a nevychováte, tak je sem těžko dostanete třeba z Prahy nebo z Brna.