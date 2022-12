„Bazárek můžete podpořit i tím, že do něj v den konání darujete věci, které mohou udělat radost ostatním. Pokud doma například najdete předmět, který jste ještě sami nevyužili, máte zajímavou knihu, o kterou byste se rádi podělili, voňavou svíčku, šperky, neobnošenou kabelku nebo zajímavý módní kousek, udělejte dobrý skutek a darujete tyto předměty. Přivítáme vše, co by mohlo zaujmout nebo potěšit někoho druhého. Nezapomínejte však, prosím, že bazárek není vetešnictví, ale skutečný dobročinný obchůdek“, uvedla organizátorka akce Anna Krátká.

Dobročinný bazar se letos koná již po jedenácté ve dnech 23. a 24. listopadu od 9.00 do 15.00 hodin ve vstupních prostorách FHS.

Pomoc nemocným dětem

Další benefiční akcí, kterou fakulta pravidelně podporuje těžce nemocné děti, je tradiční prodej Vánočních hvězd.

„Jedná se o charitativní sbírku, kterou organizuje Šance Olomouc pod názvem Vánoční hvězda pro děti, které se léčí na Hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Výtěžek bude použit na zlepšení podmínek dětského hemato-onkologického oddělení, na sociální pomoc rodinám nemocných dětí a na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě,“ sdělila mluvčí UTB Petra Svěráková