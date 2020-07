Tato jedinečná akce nabízí čerstvým vysokoškolákům program nabitý nekonečnou zábavou, přinášející spoustu nových přátel a moře nezapomenutelných zážitků.

„Krok do neznáma“

„Nástup na vysokou školu je jeden velký krok do neznáma. A tak aby byla tato velká životní změna novým studentům UTB usnadněna, mohou se přihlásit na Seznamovák, kde zažijí čtyři dny plné zábavy a seznamování se s novými spolužáky, kteří se během pár chvil prakticky stanou jejich druhou rodinou,“ uvedla za pořadatele Karolina Staniczková.

Prostředí Seznamováku je situováno v Kempu Bystřička, jež se nachází v překrásných končinách Vsetínských vrchů na Valašsku. Každý rok se zde setkávají studenti ze všech šesti fakult Univerzity Tomáše Bati a navazují přátelství napříč všemi obory, které univerzita nabízí.

Jelikož je akce pořádána členy Studentské unie, tedy studenty vyšších ročníků, je část programu věnována i důležitým informacím z univerzitního prostředí, díky čemuž se účastníkům Seznamováku naskýtá možnost nahlédnout pod pokličku studia ještě před samotným nástupem do školy. Kdo jiný by totiž mohl vědět lépe, co „nováčci“ potřebují znát, než ti, kteří ještě nedávno byli sami na jejich místě?

Na Seznamováku si na své přijde opravdu každý a důkazem je toho i minulý rok. Krom seznamovacích her, osvěžujícího koupání v místní přehradě nebo večerního posezení u táboráku zde byl připraven velmi rozmanitý program skýtající nespočet lákavých činností.

„Pro sportovně založené nadšence byly přichystány aktivity od fotbálku přes túru až po ranní rozcvičku pod vedením profesionálních vojáků z Klubu Vojenské Historie a Současnosti Czech Troops Reenactment. Pod taktovkou firmy Rockstar proběhlo také sportovní odpoledne, kdy si účastníci mohli vyzkoušet například ovládání paddleboardu nebo balancování na laně. Samozřejmě nesměl chybět ani turnaj. A ne jen tak ledajaký,“ vzpomenula Staniczková

Populární beer pong i první pomoc

Jednalo se totiž o turnaj ve velmi oblíbeném beer pongu. Umělecké duše se pak zhlédly ve vymýšlení a následném ztvárnění divadelního představení či při řešení kreativních úkolů, jež účastníky provázely na každém kroku. Byl připraven také velmi rozmanitý kvíz nebo třeba kurz první pomoci.

Celá akce vyvrcholila jak jinak než velkolepou party plnou chytlavé hudby za doprovodu tance, hlasitého smíchů, dechberoucí výzdoby a dobrého pití.

„Seznamovák má mimo jiné i charitativní účel!. Ve spolupráci s kempem Ranč Bystřička je výtěžek z obou turnusů věnován na podporu lidem, kteří ji potřebují. V loňském roce se jednalo o malou Kristýnku, která od narození trpí svalovou dystrofií a vyžaduje velmi nákladnou péči. Na Seznamováku se pro ni podařilo vybrat krásných 20 331 korun a letošní výtěžek poputuje na účet taktéž nemocného Kubíčka,“ těší Staniczkovou.

Studentská unie se nezalekne ničeho, a tak se i letos mohou nově příchozí studenti začít radovat, protože Seznamovák bude. (poh)

Na kdy se těšit

Kapacita jednotlivých turnusů je pouze 100 míst a přihlásit se dá od 12. 7. 2020 přes webové stránky www.seznamovak.utb.cz. Hned první příležitost se začít seznamovat dostanou budoucí prváci 24. 8. – 27. 8. 2020 a druhý vlna se uskuteční ve dnech 31. 8. – 3. 9. 2020 za baťovskou cenu 2 399 Kč. A co všechno je v ceně zahrnuto? Ubytování v krásných dřevěných chatkách, vynikající jídlo a pití po celý den, pestře nabitý program, kterým budou účastníky provázet úžasní instruktoři plní nadšení a dobré nálady a především nezapomenutelné zážitky se spoustou nových přátel.