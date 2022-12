Oblíbený zlínský ledovec v centru města se na sezonu už připravuje a sjezdovku zasněžuje. Děla tu foukají technický sníh již dva dny. Jak řekl Robin Elšík za provozovatele Svah Zlín, když to dobře půjde, začne se lyžovat příští týden.

„Děláme všechno proto, aby se nám areál podařil otevřít na vánoční svátky. To ve Zlíně nepamatujeme už dlouhá léta,“ těší se Elšík.

Loňskou zimu si ale pochvaluje. Minulá sezona se zde opravdu vydařila, poslední nadšenci se na sjezdovce proháněli ještě počátkem jara.

Výuka pro školky i školy z okolí

Svah s délkou 250 metrů je ideální pro děti na trénink prvních obloučků. I proto provozovatelé spolupracují s mateřskými školkami a nabízejí jim výuku lyžování pro nejmenší.

„Loni měl projekt velký úspěch, tak jsme se v něm rozhodli pokračovat i letos a rozšířili jsme nabídku výuky i pro základní školy. Zaměřujeme se na Zlín, Otrokovice a Tečovice,“ pokračujeElšík.

Lidé si za skipas připlatí

Aktuální situace je ale nutí i k úsporným opatřením. Především se bude jednat o omezení provozní doby lyžařského areálu, která se zkrátí o dvě hodiny. Nově se bude lyžovat od devíti do devatenácti hodin.

„Tyto úspory jsou pro nás klíčovými především v oblasti energií, kdy dojde k menšímu odběru energie u vleku, v samotném provozu areálu, osvětlení svahu nebo vytápění vnitřních prostor,“ dodává Elšík.

Růst cen se promítl i do zdražení skipasů. Letos dospělí lyžaři zaplatí za jednu hodinu 250 korun, děti do 15 let a senioři 230 korun. Nově se budou moci sportovci ohřát a občerstvit v Apres Ski Bar.