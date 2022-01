Sjezdovka na zlínském Svahu je v letošní sezoně v provozu od 26. prosince a momentálně ji pokrývá asi dvacet až třicet centimetrů sněhu. Pro lyžaře je v provozu vlek – poma a pro děti či začátečníky je k dispozici také dopravník.

Ski areál Svah Zlín se rozprostírá v nadmořské výšce 275 metrů a nabízí jeden svah o délce 250 metrů. Jeho historie sahá až do 70. let minulého století, kdy zde byl vybudován umělý lyžařský svah. V posledních letech však celý areál dlouhodobě provázely majetkoprávní spory – kvůli čemuž začal chátrat a lidé ho nemohli využívat, to se změnilo s příchodem nového majitele v roce 2020. V současnosti je otevřen denně od 8 do 20 hodin.

Budova 26 v areálu Baťovky se rekonstruuje. Oprava bude stát desítky milionů