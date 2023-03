Svatby frčí. Nejstarší ženich ve Zlíně vlezl do chomoutu ve věku 93 let

Že se lidé do svatby neženou? Ve Zlínském kraji je to naopak. Loni si „Ano“ na věky věků řeklo o 240 párů víc než v roce 2021. Do chomoutu vlezlo 2891 mužů a stejný počet žen si mohlo změnit příjmení. Nejvíce párů sňatek uzavřelo sňatek v okrese Kroměříž a Uherské Hradiště.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock