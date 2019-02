Březnice – /ROZHOVOR/ Nejenom čistá a upravená musí být vesnice aspirující na titul Vesnice roku. Udržování tradic a zapomenutých řemesel také přináší kladné hodnoticí body.

Své umění tak komisařům předvedl v Březnici i Jiří Hýža. Vyrábí tradiční boty ke krojům, takzvané krpce. Pouští se i do výroby nádherně ručně zdobených opasků.

Výroba krpců a opasků. Je to pro vás jen koníček nebo se tím i živíte?

Momentálně je to jen koníček při práci. Ale přemýšlím, že bych se tomu možná začal věnovat naplno. Co vyrobím, mám hned pryč. Mezi soubory je o výrobky zájem.

Jak jste k tomuto netradičnímu koníčku přišel a kdy jste vyrobil první krpce?

Učil jsem se od otce. On byl švec a zároveň velký folklorista. Výroba krpců tak byla přirozeným vyústěním. V dílně jsem se motal už od dvanácti let. Na své první krpce si pamatuji velmi dobře. Když jsem je dělal, zrovna jsem se v televizi díval, jak padají dvojčata v New Yorku.

Trvá dlouho vyrobit jeden pár bot nebo třeba opasek?

To záleží například na tuhosti materiálu. Odhadem trvají krpce dvě a půl až čtyři hodiny. Výroba opasku je však otázka i padesáti hodin. Nejnáročnější je zdobení mosazným či měděným drátkem. Hanácké opasky se dokonce zdobily i pavím pérem.

Jsou všechny krpce stejné? A jak je to s jejich funkčností?

Tančí se v nich, takže funkčnost je důležitá. Co se týče vzhledu, většina je stejných, ale například na Rusavě mají specifické krpce. Rozdíl je v počtu obšití.

Fabián Lukáš