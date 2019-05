Herci Městského divadla se v novém vizuálu na další divadelní sezonu představili v rolích, ve kterých se ve svém civilním životě cítí svobodní. 74. sezona nese podtitul Svobodná.

GOTTWALDOV PADL. AŤ ŽIJE ZLÍN!

„Získali jsme svobodu. Co s ní?“ je podle ředitele divadla Petra Michálka klíčová otázka nadcházející sezony. Za pár měsíců totiž budeme všichni slavit 30 let od sametové revoluce. Třicet let od doby, kdy se z komunistického Gottwaldova stalo opět svobodné město s původním názvem Zlín. A Divadlo pracujících se proměnilo v Městské divadlo Zlín.

Třicet let bizarního panoptika kotrmelců jedné společnosti zpracoval ve své nové hře Jednou budeme dál ředitel divadla, autor i režisér hry v jedné osobě Petr Michálek. Nová sezona přinese inscenaci o době, kdy jsme se mnohdy podle slov autora cítili jako Alenka v říši divů. Na oslavy třicetileté nabyté svobody se podle něj bude nabalovat aktuální politické dění. „Je to příležitost, jak nekorektně popsat tu cestu od komunistů ke komunistům.

Nebude to ale politická sezona. „Bude to sezona velkých příběhů,“ vysvětlil Michálek.

Divadlo Zlín: Od komunismu ke komunismu

„Co je vnitřní svoboda každého z nás?“ ptá se ředitel zlínského divadla Petr Michálek. Svoboda je hlavním tématem nové divadelní sezony. Podle uměleckého šéfa divadla Patrika Lančariče jsou oslavy 30 let od nabyté svobody silným impulzem ke zhodnocení, co nám tato doba přinesla.

„V našem hledáčku je především naše vnitřní, soukromá svoboda. Tam to všechno začíná. A končí,“ přiblížil šéf divadla. 74. divadelní sezona nabídne silné příběhy.

„Mravy jsou pořád stejné, jenomže co se dříve tutlalo, to se dnes dělá veřejně.“ Václav Havel

Oficiální zločin, který prorůstá bez povšimnutí celou společností, zrcadlí gangsterská groteska Václava Havla Žebrácká opera v režii Patrika Lančariče. Diváci se mohou těšit na souboj dvou zločineckých gangů, v němž jsou zbraněmi slova a intriky. Jde o jediné Havlovo drama, které nemá původní předlohu. V hlavní roli šéfa jednoho z gangů se představí Radovan Král. Představení bude první premiérou sezony, a to již 21. září ve Velkém sále.

AKTUÁLNÍ TÉMA V KLASICE Z 20. STOLETÍ

„Láká mne příběh Willyho Lomana, který podléhá iluzím, a to především o sobě samém. Tím se podobá politickým špičkám. Je to tragický, smutný a zároveň směšný příběh.“ Patrik Lančarič

Drama Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího bývá řazeno mezi nejlepší americká dramata všech dob a vrcholné dílo 20. století. Herec Radoslav Šopík se jako obchodní cestující Willy Loman bude pokoušet vyrovnat se ztrátou práce, sil i otcovské autority. Jednoho dne se zkrátka zadrhl, jeho život obchodníka s kufry v autě vyhořel, přesto se ve vlastních očích nechce stát odloženým kusem nábytku. Téma skloňované v médiích dnes a denně: vzrůstající zadlužování spoluobčanů a příčiny ekonomické krize. Premiéra v režii Lubomíra Vajdičky se koná 19. října.

SATIRA VE STYLU OVČÁČKA ČTVERÁČKA

„Bude to něco mezi Ovčáčkem, Českou sodou, Monthy Pythony, muzikálem a Čechovem. Prostě kabaret!“ Petr Michálek

Po úspěšném uvedení kabaretů Ovčáček čtveráček a Ovčáček miláček připravuje šéf divadla Petr Michálek další politickou satiru Jednou budem dál.

„Chceme opět kabaretní formou zmapovat to, co nás formovalo od okamžiku sametového cinkání klíči až po dnešek. Je to pro divadlo úžasná příležitost, jak nekorektně popsat naši cestu od komunistů ke komunistům,“ prozradil. Česká premiéra bude 16. listopadu. DRAMA NOMINOVANÉ NA PULITZEROVU CENU

„Ty nejsi žádná investigativní novinářka! A taky žádná oběť. Ty jsi jenom pijavice parazit a tyhle ´oběti´ mají jenom ospravedlnit, že si jima vypodložíš své portfolio postů na blogu o hadrech.“ Branden Jacobs-Jenkins.

Černá komedie Glorie zavede diváky do redakce newyorského deníku plné ambiciózních asistentů, kteří jsou ochotni zajít až za lidské hranice v honbě za vlastní slávou ve snaze ukořistit ten nejlepší příběh. Lidé začínají být zajímaví až v momentě, kdy se lze přiživit na jejich neštěstí.

„ …ozve se střelba. A z holky, které si nikdy nikdo nevšímal, se stává téma číslo jedna.“ Současná hra dramatika Brandena Jacobse-Jenkinse, nominovaná v roce 2016 na Pulitzerovu cenu, bude mít ve Zlíně premiéru 25. ledna.

„…přesto s odřeným, ale vztyčeným čelem dál valí svůj kámen do kopce, jenž vévodí krajině pod Javorinou, přesto i na smrtelné posteli nepřestává provokovat.“ Josef Holcman

Baladou o řezníkovi Osobní poplach z pera zlínského soudce a spisovatele Josefa Holcmana divadlo pokračuje v linii regionálních témat. Na zlínském jevišti se již objevily například Žítkovské bohyně nebo Zvlčení. Silný příběh Holcmanova strýce Jožky, surového humanisty bojujícího s alkoholem a nepřízní osudu, uvede divadlo v režii Břetislava Rychlíka v české premiéře 29. února.

„V jednom uchu mi něco šeptalo: Mlč! A v druhém to ponoukalo: Ven s tím! A já jsem si zacpala to ucho, co chtělo mlčet, a natáhla to, co chtělo mluvit, a už to jelo.“ Carlo Goldoni

Tečka za sezonou bude humorná. Diváci se 25. dubna díky temperamentní komedii Carla Goldoniho Poprask na laguně podívají na nábřeží prosluněné Itálie. Do víru pouličních hádek, sporů, pomluv a rvaček. Jak jinak, když jde o lásku a když jediným nástrojem k dosažení cílů je dokonale proříznutý ženský jazyk!

STUDIO Z UVEDE KŘEHKOU KOMEDII

Rozhlasový pořad, v němž slepý mladý muž vyprávěl o svém životě, byl inspirací Leonardu Gershemu k napsání romantické komedie Motýli jsou volní. Autor s ní sklízel velké úspěchy na Broadwayi. Inscenace získala ocenění Nejlepší americká hra roku 1969 a její filmová verze z roku 1972 získala Oscara a Zlatý glóbus. Do Zlína opět coby režiséra přivede Jozefa Krasulu. Premiéra bude 28. listopadu.

DĚTI DO DIVADLA PATŘÍ

74. sezona přinese i novou pohádku. Na jevišti se tentokrát zabydlí dva nešikovní kutilové z oblíbených večerníčků Pat a Mat. Doma, na chatě i na zahradě zvládli už spoustu úkolů, v divadle ale ještě nic! Pod režijním vedením Terezy Volánkové a Martina Dědocha pohádku nastudují herci Josef Koller a Pavel Vacek. Premiéra bude 29. září.