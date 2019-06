Tábor si o prázdninách užije okolo 10 000 dětí ze Zlínského kraje

Téměř deset tisíc dětí si vloni ve Zlínském kraji užilo letní tábor. Vyplývá to z dat, která Deník získal od ministerstva zdravotnictví. Mohly využít některou z celkem 131 oficiálně nahlášených akcí. Podobné by to mělo být i letos.

„My se letos v kraji těšíme na jedenáct stovek dětí," hlásí skauti. „My jich budeme mít na čtrnácti akcích asi sedm stovek," sdělili zase pionýři. Z celkového souhrnu za celou ČR vyplývá, že dětí na táborech přibývá. Během loňského léta se na „zotavovacích" a dalších podobných akcích, jak se táborům po úřednicku říká, rekreovalo celkem 227 655 dětí do 15 let, což je nejvyšší číslo minimálně od roku 2012. Nejvíc dětí (37 989) si loni užívalo v Jihočeském kraji na 286 táborech, následovala Vysočina (26 919 nahlášených dětí na 276 táborech) a Středočeský kraj (24 088 dětí na 246 táborech).

