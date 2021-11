Projekt spouští již tuto neděli 14.listopadu ve 14 hodin u luhačovického informačního centra, kdy proběhne oficiální představení nového turistického průvodce. Pro tvůrce projektu byla inspirací rozmanitost architektury v Luhačovicích.

Vždyť ne nadarmo se o nich říká, že jsou učebnicí architektury. Různorodost architektonických stylů tak dává tomuto lázeňskému městu punc jedinečnosti a výjimečnosti.

Proto vznikl nápad představit Luhačovice z pohledu architektury, více ji přiblížit prostřednictvím slavných architektů, kteří zde působili a formovali dnešní podobu a rozmanitou krásu největších moravských lázní. Za pomoci již existujících publikací, jejichž tvůrci jsou paní Blanka Petráková a paní Ladislava Horňáková, se tak podařilo shromáždit informace o architektech a jejich dílech do praktické skládací brožury.

„Nebyla to pro nás krátkodobá záležitost. V muzeu jsem skoro 25 let, kolegyně Ladislava Horňáková pracuje v galerii od roku 1986. Celou dobu jsme se mimo jiné snažily o architektuře v Luhačovicích sbírat podklady, zaměřovat se na ni, studovat materiály o historii architektury v tomto městě. Pořád to máte v hlavě, rozhlížíte se, studujete v archivech. Je to dlouhodobý proces, který se vydáním této brožury neuzavírá,“ komentovala dílo vedoucí Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzea luhačovického Zálesí Blanka Petráková.

„V tomto projektu nabízíme možnost nevšední procházky po Luhačovicích pro místní obyvatele, lázeňské hosty, turisty a milovníky architektury. Jedná se celkem o 60 objektů vyznačených v mapce, která je součástí brožury. Přesto jsme to chtěli uchopit trochu jinak, proto jde o představení architektů, stavitelů a stavebníků,“ připomněla Jarmila Ďurďová, projektová manažerka města Luhačovic a spoluautorka projektu.

V Luhačovicích spouští nový projekt s názvem 'Tady pramení architektura'.Foto zdroj: Město Luhačovice.Zdroj: se svolením Město LuhačoviceJeho organizátoři postupně označí všechny zájmové budovy na trase QR kódy, které zájemce zavedou do webového prostředí, v němž se dozví další podrobnosti o architektech, stavebnících, historii budov, ale také zajímavé příběhy obyvatelů těchto architektonických skvostů.

A vybere si opravdu každý. V mapce jsou zapracovány tři trasy, které jsou rozděleny podle náročnosti. Dáváte přednost kratším procházkám do 5 kilometrů? Zvolte si trasu „Lázeňský švihák“.

Zvládnete další 2 kilometry? Vydejte se po trase číslo 2 pod názvem „Lázeňský turista“.

A jestli se chcete stát „Lázeňským hrdinou“ vyrazte po nejdelší trase v celkové délce 12 kilometrů. Na trase turisté poznají celkem 35 architektů a stavitelů a již zmíněných 60 budov.

„Pokud máte rádi historii a architekturu, procházky a krásnou okolní přírodu Luhačovic, máte se opravdu na co těšit. A jako bonus pak může být občerstvení některým z našich minerálních pramenů,“ zve Jarmila Ďurďová.

Podle ní dostanou spoluobčané tak při svých pravidelných procházkách šanci odkrýt historii a příběhy jednotlivých budov.

Hledá se průvodce

„Zároveň bychom rádi touto cestou oslovili všechny místní nadšence a milovníky architektury. Hledáme totiž nadšeného průvodce, rodáka z Luhačovic, který komentovanou prohlídku obohatí o vlastní zážitky, autenticitu, vztah a nasbírané informace,“ vyzvala.

Projekt Tady pramení architektura bude propagačně podpořen také komunikačními kanály a sociálními sítěmi, kde budou objekty a jejich tvůrci postupně pravidelně představováni.

„Jsme rádi, že tento projekt mohl vzniknou také díky podpoře Lázní a.s. a dalších podnikatelských subjektů – Zálesí a.s., hotel Radun, hotel Augustiniánský dům, Divadelní kavárna a destinace Zlínsko a Luhačovicko,“ ocenil starosta Luhačovic Marian Ležák.