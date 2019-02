Březůvky – Šikovné ruce úřadovaly i letos. Stodola v Březůvkách uplynulou sobotu již potřetí patřila Dni řemesel.

V takřka rodinné atmosféře, kterou dotvářela vůně jehněčího gulášku, předváděli řemeslníci ukázky zručnosti našich předků. A o tom, že i dnes se najdou výborní pokračovatelé, nebylo pochyb.

„Chceme ukázat mladé generaci a dětem jak vlastně vypadaly řemesla v minulosti, čím se lidé zabývali, a co bylo náplní jejich práce,“ vysvětlil hlavní organizátor Jaroslav Holík s tím, že se jedná již o třetí ročník.

Co to jsou škorně?

Ukázka kovářského či hrnčířského umu, šikovnosti dráteníků a dalších řemeslníků, v jejichž rukou ožívá dřevo, sláma či kůže. Ochutnávka kuchyně předků v podobě tradiční přípravy zelí, stejně jako šťavnatá ukázka toho, jak lze zpracovat jehněčí maso. To vše čekalo na návštěvníky Dne řemesel.

Nejmladší návštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Málokdo z nich například věděl, v čem spočívala takzvaná výroba škorní. „Byly to boty, které se vyráběly z kůže. Nebyly však lepené, ale ručně šité. Pro svou vyšší pevnost to byla obuv doslova do nepohody,“ odhalil Holík.

Podle něj si akce během tříleté tradice si získává čím dál víc příznivců. Letos tak do Březůvek našli cestu i přespolní. Ochutnali gulášek, zahnali žízeň, se zaujetím si prošli jednotlivá stanoviště. Buď se zdrželi, nebo odkráčeli, aby je záhy nahradili další zvědavci. Koho nezaujali řemeslníci, na toho čekala uvnitř stodoly expozice původních převážně zemědělských nástrojů. Kromě toho dole rachotil plně funkční benzinový stroj, který v minulosti poháněl mlátičky.

Těžké kovářské kladivo lákalo svým pomyslným hlasem už z dálky všechny návštěvníky. Všichni se však shodovali, že zlatým hřebem má být drezura ovčáckých psů v podání Vojtěcha Molka z Lidečka.

Výjimkou nebyla ani Ivana Palisová z Březůvek. „Vydržte, opravdu to stojí za to. Vloni to bylo skvělé. Hlavně děti si přišly na své. Stará řemesla by se určitě měla obnovovat, protože nejmladší zapomínají na to, jak se dřív pracovalo. Určitě je to dobrá akce,“ zareagovala.

Její nejbližší zatím vzpomínali na předešlý ročník, kdy šel se stádem až do obce a lákal lidi, aby se došli podívat. „Psi mu to zvířectvo suverénně uhlídali,“ oceňovali um bači.

Jiří Holík jejich slova potvrdil. „Vloni se to setkalo s maximálním úspěchem. Proto jsem jeho vystoupení směřoval až na odpoledne. Přece jen hodně návštěvníků chodí až v té druhé polovině dne,“ vysvětlil Holík s tím, že pan Molek předvede také tradiční stříhání ovcí.

Přitom řemeslníků mělo být ještě více. „Bohužel někteří se museli omluvit, a jiní zase nedorazili ani bez té omluvy,“ mrzelo Holíka.

Drátenickou zručnost předváděla i místní mladá šikulka Iveta Lognierová. „Věnuju se tomu tak nějak od osmi let. Naučila mě to sestra. Zatím bych asi ještě neudělala každé očko stejné jako ona, ale i tak mě to baví,“ pochlubila se teprve dvanáctiletá dívka.