Seznamování tygrů má svá pravidla, bohužel se však někdy může stát, že samec na samici zaútočí, vážně ji poraní nebo dokonce usmrtí. V případě nového zlínského chovného páru spojování proběhlo bez jakýchkoliv komplikací. Návštěvníci nyní poprvé mohou uvidět obě dvě zvířata v rozhlehlém venkovním výběhu.

První kontakt samce a samice se uskutečnil nejdříve v ubikacích v chovatelském zázemí. Zvířata spolu od samého počátku komunikovala, samotné spojení probíhalo pod dohledem chovatelů.

„Chovatelům se skutečně podařilo vybrat naprosto optimální čas pro setkání, vše probíhalo skvěle. Dokonce jsme již zaznamenali páření,“ hodnotí průběh seznamování ředitel zoo Roman Horský.

Oceňuje také vstřícnost tallinské zoo, která souhlasila s deponací samce ve Zlíně.

„Někdy může být náročné dohodnout s danou zoo, kde proběhne spojení zvířat. Případná mláďata samozřejmě znamenají velký zájem návštěvníků. Kolegové z Tallinu však byli nesmírně vstřícní. Navíc se jim podařilo získat finanční prostředky pro úpravu jejich expozice pro tygry. Dva roky, po které bude Boatsman žít ve zlínské zoo, tak využijí pro přestavbu celé expozice,“ doplnil Roman Horský.

Pro zoo znamená nový pár tygrů ussurijských velký chovatelský příslib.

„Vzhledem k původu obou zvířat patří náš pár mezi jeden z geneticky nejlepších v Evropě. Prarodiče samice a samce totiž pocházejí z volné přírody, pro evropský chov by tak jejich případná mláďata znamenala velkou „posilu“. Pokud by šlo vše podle předpokladů, mláďata by se mohla narodit koncem května, v létě bychom je tak mohli představit již návštěvníkům. Ale nepředbíhejme, zatím jsme spokojení, že jsme tygry úspěšně spojili,“ dodává ředitel zoo. (ex)

Tygři ussurijští se ve zlínské zoo poprvé objevili v r. 1968. V 80. letech se podařilo odchovat 8 mláďat, novodobá historie chovu se však začala psát až s příchodem samice Tanji z ruské Zoo Čeljabinsk. Předchozím partnerem Tanji byl od r. 2012 do r. 2017 samec Joseph z německé Zoo Eberswalde. Jejich první 2 mláďata se narodila v září 2012, další tři pak na podzim roku 2015. V rámci zachování nepříbuznosti v evropských chovech tygrů samec Joseph zamířil v r. 2017 do jihokorejské Zoo Soul.



Tygr ussurijský je největší kočkovitou šelmou na světě. Dospělý samec může vážit až 300 kg. Především díky pytláctví je dnes ve volné přírodě na pokraji vyhubení. Pouze několik stovek jedinců obývá území východního Ruska v blízkosti Ussuri, přítoku řeky Amur. V zoologických zahradách pravděpodobně žije více tygrů ussurijských než ve volné přírodě.