"Po dlouhých diskuzích pořadatelského týmu s hlavními partnery se letošní ročník ruší. TEDxZlín tak bude mít roční pauzu a znovu se na všechny své příznivce bude těšit v příštím roce v Kongresovém centru ve Zlíně. Nový termín ještě hledají," uvedla v tiskové zprávě PR manažerka projektu Michaela Mitáčková.

„Snad bude celý příští rok více „rovnovážný“ a přinese nám i určité štěstí, nepostihne nás to, co letos. Zároveň chceme s partnery a donátory, kteří jsou nám věrní i několik let a my si toho velmi vážíme, přinést do Zlína to nejlepší – řečníky se svými myšlenkami hodnými

šíření,“ uvedla organizátorka a držitelka licence Monika Zábojníková, pro kterou společně s celým týmem nebylo vůbec jednoduché akci letos odložit.

Téma Rovnováha organizátory zatím neopouští, snaží se i o novém termínu mluvit s řečníky, kteří již intenzivně pracovali na svých prezentacích a TED Talks. Mezi příznivci TEDx konferencí zazněly názory na uspořádání konference on-line.

„My si ale tuto formu vůbec neumíme představit, protože takový typ akce je především o osobním kontaktu s řečníky, účastníky a všemi, co chtějí šířit jakékoliv myšlenky do světa. A osobní kontakt nijak

nenahradí ani nejmodernější technologie,“ uvedla Monika Zábojníková s tím, že stejného názoru jsou i hlavní partneři – MONET+ a NWT. A než se limitovat jakýmikoliv nařízeními a omezeními a nechat si tak „zkazit“ zážitek z TEDxZlín, tak se raději organizátoři rozhodli pro definitivní přesun o rok později.

„Máme možnost vše perfektně připravit, intenzivněji komunikovat s řečníky, přinést jim kvalitnější podporu nebo připravit i zajímavější hlavní a doprovodný program,“ doplnil hlavní manažer dobrovolnického týmu a projektu Radek Musil.

Pořadatelé nyní pozastavili prodej vstupenek. Stávající zakoupené vstupenky je možné vrátit prostřednictvím platformy GoOut, nebo si je ponechat na příští ročník.

Všechny bližší informace lze sledovat také na webu www.tedxzlin.cz nebo na sociálních sítích. Prestižní konferenci, jejíž licenci není až tak snadné získat a následně obhájit, připravuje řada dobrovolníků.

TED (zkratka ze slov „Technology, Entertainment, Design“ nověji vykládaná jako „Thinkers, Enablers, Doers“) je každoroční konference a platforma postavená kolem hesla „myšlenky hodné šíření“ (ideas worth spreading). Jádrem a nejznámějším výstupem TEDu jsou tzv. TED Talks, záznamy z vystoupení, ke kterým jsou zváni hosté z různorodých oblastí vědy, techniky, umění, designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu, ale i občanští aktivisté a lidé, jejichž životní příběh může ostatní inspirovat.