Zlínský kraj – Vzít pár drobných a zavolat si z budky. Dříve zcela běžná věc, nyní už si na tuto situaci mnozí ani nevzpomenou. Kvůli mobilním telefonům se budky s telefonními automaty stávají ve městech a vesnicích Zlínského kraje zbytečností. Proto se jejich provozovatel Telefonica O2 rozhodl řadu z nich zcela zrušit.

V nejbližší době zmizí z měst a obcí Zlínského kraje více než stovka telefonních budek. Zatímco na začátku letošního roku stálo v kraji přes 1200 telefonních automatů, příští rok jich bude o 108 méně.

„Z celkového počtu telefonních budek ve Zlínském kraji letos deinstalujeme zhruba devět procent,“ potvrdila mluvčí společnosti Telefónica O2 Helena Kolmanová.

A důvod? „K omezování počtu telefonních budek přispívá současný trend ve využívání mobilních technologií namísto telefonních automatů,“ objasnila Kolmanová.

Podle ní je každé rušení veřejného automatu provázeno analýzou situace v okolí, výnosů z telefonních automatů a nákladů na jejich provozování. Rušit se budou zejména méně využívané telefonní automaty v malých nebo okrajových obcích s malým počtem a pohybem obyvatel. „Velmi často jednáme se starosty obcí a v případě jejich odlišných názorů se jim snažíme vyjít vstříc,“ uvedla Kolmanová.

Už v červnu tak zmizel například telefonní automat v Hrádku na Vlárské dráze u Slavičína v ulici Družstevní. Budku se rozhodla společnost O2 zrušit, protože podle statistik z nich volalo průměrně pouze pět lidí za měsíc.

Společnost však s radnicí dopředu nic nekonzultovala. „Poslali nám pouze písemné oznámení, že budka je prodělečná a hodlají ji zrušit,“ informoval starosta Slavičína Jaroslav Končický. „Žádné stížnost od lidí však po zrušení nepřišly, v dnešní době mobilních telefonů už jsou budky opravdu asi zbytečné,“ doplnil Končický.

To potvrzuje i předseda osadního výboru Hrádku Miroslav Juřík. „Převážná většina obyvatel má mobilní telefony, takže to žádný drastický zásah do života obce nebude,“ řekl Juřík. Dodal, že jeden automat na mince přecejen v obci zůstane, takže se občané bez pevných linek a mobilů se i nadále v případě potřeby dovolají.

Téměř nepoužívané automaty už nezajímají ani zloděje. „Za poslední tři roky jsme nezaevidovali žádný případ lupiče, který by se automat na mince pokusil vykrást. Ale bylo to také tím, že se začaly instalovat spíše automaty na karty,“ vysvětlila zlínská policejní mluvčí Jana Bartíková.

Ani telefonní karty už nejsou tak atraktivní zboží, jakým kdysi bývaly. V nabídkách jich přesto trafiky pořád mají. „Lidé si je většinou kupují, když jdou do nemocnice, aby se z automatů, které tam jsou, dovolali,“ potvrdila pracovnice jedné ze zlínských trafik.

Menší zájem o tento artikl potvrzuje i zlínská trafikantka Jana Zlámalová. „Za poslední měsíc jsem prodala jen jednu telefonní kartu. Pořád je ještě prodáváme, ale vím i o trafikách, kde už k dostání nejsou vůbec,“ uzavřela Zlámalová.

Toho, že by budky z měst vymizely úplně, se ale lidé prozatím obávat nemusejí. Na odstraňování veřejných automatů dohlíží Český telekomunikační úřad, který stanovil několik pravidel, kde musí veřejné automaty zůstat.

Podle nich musí být v každé obci do tisíce obyvatel minimálně jedna budka, v obci od tisíce do pěti tisíc obyvatel pak jedna budka na každých 1200 obyvatel. V obcích ještě lidnatějších, od pěti do padesáti tisíc lidí, má zbýt jedna budka na každé dva tisíce.

