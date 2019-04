Otrokovický spolek ve své stížnosti mimo jiné napadl udělenou výjimku pro ŘSD s tím, že na dotčeném území žije 17 druhů zvláště chráněných živočichů.

Právě výjimka k zásahu do území, která umožňovala začít se stavbou D49 a kterou investorovi stavby ŘSD udělil brněnský krajský soud, trvala kvůli podané kasační stížnosti Egerií jen pár dnů.

NSS tak měl posoudit povolení výjimek ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje u 17 druhů zvláště chráněných živočichů stavbou „Rychlostní silnice D49, stavba 4901 Hulín–Fryšták v km 0,000–18,000“. Nakonec však NSS kasační stížnost vyhodnotil jako nedůvodnou.

„To však přitom současně nic nemění na skutečnosti, že stavebník musí při využívání všech udělených výjimek ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a postupovat co nejšetrněji,“ uvádí se v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

„Jsme velmi rádi, že nám soud dal za pravdu. Pokud by vyhověl ekologům, zdrželo by to stavbu o dalších několik let. NSS také pro nás nepřímo potvrdil, že my pro ochranu přírody děláme maximum možného,“ komentoval rozhodnutí NSS krajský ředitel ŘSD Karel Chudárek.

Podle něj tak nyní nic nebrání tomu, aby bylo vydáno povolení pro stavbu D49, přestože počítá s tím, že svedou ještě o tuto stavbu boj.

„Nevěříme tomu, že stavební povolení nikdo z aktivistů nenapadne,“ tuší další komplikace ředitel ŘSD.