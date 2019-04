„Letos se premiérově zařadím mezi vystavovatele i já osobně. Ne že bych chtěl, ale lidé z mého okolí mě přihlásili,“ směje se ředitel výstavy Miloslav Regner, který vytáhne ze své garáže Fiata 509 Torpédo.

„Je to vůz z roku 1925, ve stylu kabrioletu, tedy s otevřenou střechou,“ upřesnil.

Motoristický svátek pod taktovkou zkušených organizátorů z Barum Czech Rally Zlín proběhne jak na náměstí Míru před radnicí, tak i v parku Svobody u zlínského zámku, kde je ovšem vstup zpoplatněn.

„Očekáváme stejně jako loni více než deset tisíc návštěvníků, snad nám bude i počasí nakloněno, neboť jsme akci koncipovali se zaměřením na rodiny s dětmi,“ upřesnil zástupce ředitele akce Jan Regner.

„Kromě atrakcí a soutěží pro ně budou ale připraveny stovky automobilů jak soudobých, tak historických a závodních, ale i desítky motocyklů, kamionů, autobusů, trolejbusů a po loňské premiéře větroně bude k vidění letadlo čmelák,“ láká fanoušky Jan Regner.

„Ozdobou výstavy bude prezentace týmu, který startoval na Dakaru. Návštěvníci budou moci nahlédnout nejen do vozu, ale i do zázemí, jak vůbec jeho členové během nejnáročnějšího závodu světa vegetují,“ doplnil ředitel.

Vstupné do areálu okolo zámku pořadatelé stanovili na 150 Kč, přičemž děti do 10 let mají vstup zdarma.

„Zvýhodněné vstupenky za 100 Kč je možné zakoupit přes náš web, kde je možné také zakoupit rodinné vstupné ve výši 200 Kč,“ dodal Miloslav Regner.