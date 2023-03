Proč přijít: Odkládáme elektrické kytary a vyrážíme na naše třetí akustické turné. Bude to dlouhé, bude to vyčerpávající, ale bude to stát za to. Jako pátého člena s sebou opět vezeme fenomenálního houslistu Vojtu Lavičku. Skupina Wohnout převlékla koncertní šňůru opět do akustického obleku a vyráží na unplugged tour. Kapela změnila aranže, přibrala na chvíli pátého člena, řadu nových nástrojů a láká na divadelní scénu.

České korunovační klenoty na dosah (výstava)

Kdy: do 23. dubna 2023

Kde: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: 130/90 Kč

Proč přijít: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.

Spojení skla a malby je k vidění ve Staré radniciKdy: do 5. března

Proč přijít: Po téměř osmi letech se do Galerie Stará radnice ve Vsetíně vrátili regionální akademičtí výtvarníci a učitelé Jitka Skočková a Josef Divín. V únoru zde otevřeli výstavu nazvanou stručně Malba – Sklo.

„Ač by tvorba obou umělců zasloužila samostatnou výstavu, jsem rád, že se rozhodli opět pro výstavu společnou stejně jako v roce 2015. Je opět příležitostí vychutnat si, jak se v prostoru díla obou umělců doplňují,“ uvádí organizátor výstavy Zdeněk Holoubek.

Expozici lze také považovat za ozvěnu prezentace sklářské školy z Valašského Meziříčí, která patřila v roce 2022 v Galerii Stará radnice mezi nejnavštěvovanější. Se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí jsou oba výtvarníci úzce spjatí – Josef Divín je jejím absolventem a pedagogem, Jitka Skočková v minulosti také na sklářské škole

Barbora Myslikovjanová – Před|tím (výstava)

Kdy: do 16. dubna

Kde: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala.

Na výstavě tak můžeme vidět obrazy z roku 2012 až po současnost, které nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem.

SLOVÁCKO

Cestovatelská přednáška Kambodža, Laos a ThajskoKdy: pátek 3. března od 17.30 hodin

Kde: Místní knihovna, Dolní Němčí

Za kolik: vstupné dobrovolné



Proč přijít: V pestré projekci cestovatelé představí barevné chrámy, exotickou přírodu i život obyčejných lidí. Posluchači se dozví, jaké má člověk pocity při jízdě na slonovi nebo když mu na hlavu skočí opice. Popíšou unikátní tržiště na kolejích nebo vodní kanály. Prozradí, co všechno se dá vyrobit z krokodýla, jak chutnají pečení pavouci nebo k čemu slouží pálenka z jedovatého hada. Pohovoří o životě dlouhokrkých žen i povinnosti mužů zaplatit rodičům za budoucí manželku.

Divadelní představení Svatba na klíč

Kdy: sobota 4. března od 19 hodin

Kde: Víceúčelová hala, Březolupy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Komediálně i vážně laděný příběh Hroznolhotského ochotnického spolku o tom, že kdo si počká, ten se dočká. O tom, jak jsme se všichni dočkali dne, který je náš a také váš. O veliké starosti a překvapení, o veliké radosti a hlavně veliké lásce. V Březolupech se jedná o třetí z celkem deseti plánovaných divadelních vystoupení v rámci akce Přehlídka ochotnických souborů 2022-2026.

Dobrovolné vstupné bude použito pro podporu vzniku březolupského ochotnického souboru či jiné kulturní akce.

Sportovní plesKdy: sobota 4. března od 20 hodin

Kde: Dům kultury, Uherský Brod



Za kolik: velký sál 320 korun, zrcadlový sál a kavárna 280 korun

Proč přijít: K tanci a poslechu hrají SHOWBAND Pavla Březiny (velký sál), Country beat FÉNIX (zrcadlový sál), diskotéka (kavárna). Na programu je také vystoupení Aerobic 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod.

ZLÍNSKO

ZOO Zlín

Kdy: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

Kde: Zlín

Za kolik: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

Proč přijít: Při procházce areálem navštívíte Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku, v jeden den tak procestujete téměř celý svět. Každá oblast má své osobité kouzlo. Loňský rok byl pro zoo mimořádně úspěšný. Překonala návštěvnický rekord a dařilo se ji i na poli chovatelském. Za uplynulých 365 dnů se v Zoo Zlín narodilo 65 savců a vylíhlo 201 ptáků a 54 plazů a obojživelníků. K největším chovatelským úspěchům patřily odchovy vyder obrovských, kotingy tříbarvé nebo marabu menšího. Na konci prosince 2022 se ve zlínské zoo narodilo čtvrté mládě tapíra čabrakového. Tentokrát je to sameček, kterého chovatelé pojmenovali Coffee.

XXI. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněKdy: 3.3. od 19 hodin

Kde: Kongresové centrum Zlín

Za kolik: Vyprodáno



Proč přijít: Plesová sezóna je v plném proudu, a to znamená jediné - po dvouleté pauze je tu opět Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem XXI. ročníku je zimní bál. Ples se dresscodem ponese v odstínech modré, stříbrné a fialové barvy. Nebojte se, povolte uzdu své fantazii a nechte se inspirovat zimní atmosférou! Nechte se unést zimní atmosférou, během níž na vás bude čekat zmrzlina, socha z ledu a spousta skvělých účinkujících jako Prestige Symphony Orchestra, Prague Lounge Trio a mnoho dalších. Chybět samozřejmě nebude ani velkolepé půlnoční překvapení. Celým večerem vás bude provázet moderátorská ikona Lucie Borhyová.

Motoristický ples Barum Czech Rally Zlín

Kdy: 4.3. od 19 hodin

Kde: Kongresové centrum Zlín

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: K tanci a poslechu bude hrát kapela Foxy Hunters a Avion Big Band ve Velkém sále, v restauraci Spirit DJ Ondřej Albrecht. Bude připraven doprovodný program, závodní trenažér, fotostěna a další překvapení.

Výstava Deník ZlíňankyKdy: 2.3.

Kde: Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně



Proč přijít: Poprvé je v panelové výstavě zveřejněn výběr z deníku Ludmily Hblerové, která žila od roku 1890, kdy se narodila, do roku 1961 v centru Zlína. V roce 1910 si začala zapisovat své postřehy o dění ve městě. Díky tomu se nám dochoval unikátní obraz Zlína první poloviny 20. století. Výstavu doplňují předměty dokreslující životní styl ve Zlíně 1. poloviny 20. století.

Český pohár v aquatlonu Zlín

Kdy: 5.3. 8 až 14 hodin

Kde: Městské lázně a Stadion mládeže Zlín

Za kolik: 50 - 400 korun

Proč přijít: Závod kombinující plávání a běh organizuje zlínský triatlonový klub Titan Trilife. Akce je určena pro širokou veřejnost včetně dětí od 8 let. Hlavní závod je složený ze 400 metrů plavání a 5 kilometrů běhu. Plavat se bude v šesti drahách ve zlínském krytém pětadvacetimetrovém bazénu v Městských lázních od nejmladších kategorií od 9:30. Běh se uskuteční na tartanové dráze přilehlého atletického Stadionu mládeže také podle kategorií od 12 hodin. Pořadatelský triatlonový klub vypsal celkem 22 kategorii pro žactvo, dorost, juniory a dospělé. Absolutní mužský vítěz získá 2 500 Kč. Nejlepší žena bude odměněná rovněž 2 500 Kč. Celkově se na odměnách rozdá 10 000 Kč.

KROMĚŘÍŽSKO

Festival zdraví v KroměřížiKdy: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 100 korun



Proč přijít: Kromě šperků či oblečení nabídnou prodejci nejrůznější léčivé přípravky, knihy, kosmetiku a další. Součástí budou i tradiční poradny alternativní a klasické medicíny. V neposlední řadě nebude chybět ani výklad karet, snů, frekvenční terapie, čtení z ruky nebo měření aury.

Výstava Kamélie v Květné zahradě v Kroměříži (foto např. ID 6617257)

Kdy: denně od 9 do 15 hodin

Kde: Květná zahrada v Kroměříži

Za kolik: základní vstupné 140 korun

Proč přijít: Poslední možnost vidět výstavu kamélií, která se rozprostírá ve Velkém a Palmovém skleníku Květné zahrady v Kroměříži, mají lidé o tomto víkendu. Výstava je přístupná je v rámci vstupného do zahrady, víkendy jsou navíc tradičně ozvláštněny doprovodným programem či prohlídkami s odborným komentářem.

Terče kroměřížských ostrostřelců

Kdy: denně 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

Kde: Muzeum Kroměřížska

Za kolik: základní vstupné 80 korun



Proč přijít: Přes třicet dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců ze sbírky Muzea Kroměřížska mají možnost vidět návštěvníci stejnojmenné výstavy, která bude k vidění naposledy právě o tomto víkendu. Motivy na terčích přenesou zájemce až do druhé poloviny 17. století a nejmladší z nich je datovaný do roku 1932.

