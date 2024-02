Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Ples UTB ve Zlíně 21. ročník | Video: Karásek Jan

SLOVÁCKO

Valentýnská výstava vín

KDY: 17. února od 13 hodin

KDE: Kulturní dům Kudlovice

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Jedna z mála akcí tohoto typu o tomto víkendu v našem regionu. Spojena bude mimo jiné s besedou u cimbálu

Valentýnská výstava vín v Kudlovicích.Zdroj: DENÍK / Zdeněk Skalička

Barevná cesta KDY: 16. února v 17 hodin

KDE: Q galerie Uherský Brod

ZA KOLIK: Neuvedeno PROČ PŘIJÍT: Výstava výtvarných děl Rostislava Prokopjuka. Víkendové tipy Slováckého deníkuZdroj: archiv pořadatele

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava obrazů Dany Burdové a Dany Šarbortové Kdy: Do 31. března

Kde: Galerie obce Ostrožská Nová Ves

Za kolik: Neuvedeno Proč přijít: Své obrazy vystavují v novoveské galerii výtvarnice Dana Burdová a Dana Šarbortová Výstava obrazů v Ostrožské Nové VsiZdroj: Archiv pořadatele

Osobitý svět Tomáše Měšťánka v Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 25. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Příchozí mohou okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun

KROMĚŘÍŽSKO

Anti-Valentýn KDY: pátek od 18 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun PROČ PŘIJÍT: Vůbec poprvé se uskuteční na kroměřížském výstavišti akce zvaná Anti-Valentýn. Během pátečního večera nabídne diskotéku v duchu 80. a 90. let. Součástí bude i Roller Skate Disco – tedy tanec a bruslení. Chybět nebude ani květinová dekorace, disko koule, fotokoutek nebo stylové bary. Pro nezadané si navíc organizátoři připravili i tzv. Speed Dating. Zdroj: archiv pořadatele

Chovatelské trhy

KDY: neděle od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Poslední letošní chovatelské trhy nabídne v neděli kroměřížské výstaviště. Kvidění i koupi bude tradičně papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

VIDEO: Papoušci, králíci i slepice. Chovatelské trhy v Kroměříži přilákaly davy

Kluziště na Hanáckém náměstí KDY: denně od 9 do 20 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v KroměřížiZdroj: Deník/Dominik Pohludka

Evropa z ptačí perspektivy

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Netradiční pohled z výšky na známá i méně známá místa Evropy nabídne návštěvníkům Muzea Kroměřížska nová výstava Evropa z ptačí perspektivy s podtitulem Putovní výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha. Zájemci si tam mohou prohlédnout velkoformátové snímky míst z dvanácti zemí. Díla dávají vyniknout přírodním scenériím i tvořivému lidskému umu. Českou republiku v tomto projektu zastupují Priessnitzovy lázně v Jeseníku, které se staly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. K vidění jsou i turistické perly jako například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku.

V Muzeu Kroměřížska bude k vidění Evropa z výšky

ZLÍNSKO

Hokejové derby Berani Zlín - VHK ROBE Vsetín KDY: 16. února od 17.30

KDE: Trinity Bank Aréna Luďka Čajky, Zlín

ZA KOLIK: 170 – 530 korun PROČ PŘIJÍT: 48. kolo Chance ligy připravilo v pátek soubor odvěkých rivalů. Na ledě se proti sobě utkají osmý Zlín a druhý Vsetín. Sportovní fanoušci jistě uvidí duel plný akce, napětí a fair-play soubojů. V pátek čeká Zlín hokejové derby. Policie je v pohotovosti

XXII. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati

KDY: 16. února od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: od 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Tématem letošního plesu jsou antičtí bohové - KDYŽ BOHOVÉ TANČÍ. Nebude chybět ú božský doprovodný program i s půlnočním překvapením, skvělé jídlo a samozřejmě pití. Celým večerem bude provázet herec, zpěvák a moderátor Milan Peroutka a k tanci zahraje Prestige Symphony Orchestra a kapela Simply The Show. Dress-code bude v odstínech zelené, zlaté a bílé. Smrtelník, polobůh nebo samotný Zeus, o ples pod Olympem, který se koná jednou za tisíc let, nemůžete přijít.

VIDEO Ples UTB: Lucie Borhyová a tisícovka plesajících. Takto to tam žilo

Labutí jezero KDY: 18. února od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 890 – 1490 korun PROČ PŘIJÍT: Prožijte znovu půvabný, pohádkový milostný příběh začarované Labutí královny, která může být vysvobozena pouze pravou láskou. Kyiv Grand Ballet je jedním z nejúspěšnějších hostujících souborů v mezinárodním baletním světě. Překrásné kulisy a kostýmy vytvořili umělečtí návrháři z Národní ukrajinské opery. Tanečníci získali řadu ocenění a okouzlili publikum na slavných scénách od Paříže po New York. Alexander Stojanov, zakladatel a vedoucísouboru Kyiv Grand Ballet , byl sólistou Národní opery Ukrajiny, zazářil v řadě představení a festivalů a získal mnoho ocenění jako tanečník. Od roku 2014 se jeho mladý soubor z Kyjeva těší přízni publika po celém světě. Vinou začátku války Ruska proti Ukrajině se baletní soubor v únoru 2022 „zasekl“ v Paříži, kde byl v té době na turné. Soubor velmi často hostuje po celém světě a sbírá finanční prostředky na podporu Ukrajiny. Kyiv Grand Ballet si již získal srdce diváků po celém světě: ve Francii, v Německu, ve Švýcarsku, v Holandsku, v Belgii, v Norsku, ve Švédsku, v Dánsku, ve Finsku, na Islandu, v České republice, v Austrálii, na Novém Zélandu a v zemích Latinské Ameriky. V únoru 2024 bude Kyiv Grand Ballet podruhé hostovat v České republice s mistrovským dílem P.I. Čajkovského „Labutí jezero“ a se světoznámou primabalerínou Anou Sophií Scheller (USA) jakožto „speciálním hostem“.

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně

KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle.

Ve Zlíně jsou poprvé k vidění plakáty i šperky Alfonse Muchy .Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

VALAŠSKO

Zámecký ples KDY: sobota 17. února od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení města, zámek Žerotínů

ZA KOLIK: 390 Kč PROČ PŘIJÍT: Tradiční Zámecký ples konaný ve všech prostorách zámku Žerotínů se uskuteční v sobotu 17. února od 20 hodin. V programu ve velkém sále vystoupí kapela Timbre Music se svou Flash Show – hudebně kostýmovou show nabízející originální a vtipný průřez největšími hity let 1930 až 2014, kdy každé desetiletí má svůj kostýmní převlek. V Divadelní kavárně bude k tanci a poslechu hrát duo Zbyněk Terner a Ivan Klíma. V M klubu se představí kapela Varšavanka, která zahraje české i zahraniční rádiové hity. Doprovodný program: TS Linie, Taneční světelná show Ilusias, Karikaturista Viktorio (Viktor Csiba) Zámecký ples ve Valašském Meziříčí - banner.Zdroj: archiv pořadatele

Insania, První hoře

KDY: pátek 16. února od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: předprodej 250 Kč, v den akce a na místě 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert alt-metalových kapel s dávkou psychedelie a dobrými texty. První z účinkujících – kapela Insania – vznikla roku 1987 a po několika koncertech jí byla hned roku 1988 ze strany brněnské StB zakázána další činnost.

Poté chvíli působí pod krycím názvem Skimmed a pod touto hlavičkou v roce 1990 vydává LP New Insanity, jednu z prvních nezávislých desek v Československu. Roku 1992 obnovuje činnost opět pod názvem Insania a v novém složení vydává roku 1994 první CD Crossfade, které mělo ohlas i v zahraničí. Kapela dále koncertuje po celé Evropě a vydává se na turné do USA.

Insania je kultem na tuzemské tvrdě alternativní scéně. Za dobu svého působení čtyřikrát převzala cenu Anděl. Naposledy v roce 2023, kdy bylo album GRRRotesky oceněno jako nejlepší rockové album předcházejícího roku.

Skupina První hoře, zásadní kapela tuzemské alternativy a držitelé ceny Anděl, oslaví 25 let na scéně. Na tomhle speciálním výročním večírku zazní průřez toho nejlepšího ze všech šesti desek a také několik opravdových rarit a překvapení. První Hoře navíc exkluzivně představí nové album Achtung, Sultan!

Kapely Insania a První hoře vystoupí v klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm.Zdroj: archiv pořadatele

Karneval v Alcedu KDY: sobota 17. února od 14.30 hodin

KDE: Vsetín, Středisko volného času Alcedo

ZA KOLIK: pro děti 100 Kč (v ceně program a drobná odměna), pro dospělé 50 Kč (v ceně káva, nebo čaj) PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 30. karneval letos přinese pohádkový zážitek díky spolupráci s Rodinným a mateřským centrem Vsetín. „Připravte se na nezapomenutelné chvíle v kouzelném prostředí, kde na vás čekají Tlapková Patrola, Ledové království, Mickey, Minnie a další oblíbené pohádkové postavy,“ slibují pořadatelé. Karneval se uskuteční v sobotu 17. února od 14.30 do 16.30 hodin. Přihlašovat se lze na email: mc-vsetin@seznam.cz nebo telefonicky: 737 502 215. S sebou nezapomeňte přezůvky. Pozvánka na dětský pohádkový karneval v SVČ Alcedo ve VsetíněZdroj: archiv pořadatele

Myslivecký ples v Liptále

KDY: sobota 17. února od 20 hodin

KDE: Liptál, Kulturní zařízení obce

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Myslivecký spolek Brdisko Liptál srdečně zve v sobotu 17. února od 20 hodin do Kulturního zařízení Liptál na tradiční Myslivecký ples. Připravena bude zvěřinová tombola, bohaté občerstvení a spousta zábavy. K tanci a poslechu hraje zahraje kapela Gaspary.

Pozvánka na Myslivecký ples do LiptáluZdroj: archiv pořadatele